Журналист: "Львов" выплатил игрокам "Карпат" по 5 тысяч долларов за ничью с "Мариуполем" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/254/c89/5c9254c894c65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/254/c89/5c9254c894c65.jpg 2019-03-20T16:59:00+02:00 Новости Клуб из Львова всеми силами пытался удержаться в первой шестерке чемпионата Украины

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter рассказал о финансовом стимулировании футболистов львовских "Карпат" со стороны из соседей "Львова" в 22-м туре чемпионата Украины. Он заявил, что "Карпаты" получили дополнительный финансовый стимул отобрать очки у "Мариуполя".

"Боссы "Львова", как и обещали, отблагодарили земляков из "Карпат". Каждый, кто отбирал у "Мариуполя" очки, получил благодарность в виде 5 000 условных единиц. Этот результат гарантировал горожанам место в первой шестерке, независимо ни от чего", – написал Бурбас в Twitter.

TWITTER— Igor Burbas (@iburbas) March 20, 2019

Перед последним туром первого этапа чемпионата Украины на два места в шестерке претендовали сразу четыре клуба. "Львов" обыграл прямого конкурента за еврокубковую зону "Десну" (1:0), а "Карпаты" в параллельном матче отобрали очки у "Мариуполя" (1:1). "Ворскла" вела в счете в матче с Арсеналом, но пропустила на 90-й минуте и пропустила вперед себя азовцев.

Результаты жеребьевки второго этапа чемпионата Украины уже есть на нашем сайте. Номера соответствуют местам команд на первом этапе турнира.

Отметим, что последняя команда второй шестерки автоматически вылетает из Премьер-лиги. Еще две команды, занявшие 10-11 места, сыграют плей-офф со второй и третьей командой Первой лиги.

Чемпион страны и серебряный призер получают путевку в Лигу чемпионов (первые – сразу в групповой этап – прим.), в Лиге Европы выступят команды, занявшие третье и четвертое место, а также победитель Кубка страны. Если команда уже квалифицировалась в еврокубки, путевка достанется пятой команде чемпионата.