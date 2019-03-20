Журналист: "Львов" выплатил игрокам "Карпат" по 5 тысяч долларов за ничью с "Мариуполем"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/254/c89/5c9254c894c65.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/254/c89/5c9254c894c65.jpg2019-03-20T16:59:00+02:00Новости
Клуб из Львова всеми силами пытался удержаться в первой шестерке чемпионата Украины
Журналист: "Львов" выплатил игрокам "Карпат" по 5 тысяч долларов за ничью с "Мариуполем"
Клуб из Львова всеми силами пытался удержаться в первой шестерке чемпионата Украины
Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter рассказал о финансовом стимулировании футболистов львовских "Карпат" со стороны из соседей "Львова" в 22-м туре чемпионата Украины. Он заявил, что "Карпаты" получили дополнительный финансовый стимул отобрать очки у "Мариуполя".
"Боссы "Львова", как и обещали, отблагодарили земляков из "Карпат". Каждый, кто отбирал у "Мариуполя" очки, получил благодарность в виде 5 000 условных единиц. Этот результат гарантировал горожанам место в первой шестерке, независимо ни от чего", – написал Бурбас в Twitter.
Перед последним туром первого этапа чемпионата Украины на два места в шестерке претендовали сразу четыре клуба. "Львов" обыграл прямого конкурента за еврокубковую зону "Десну" (1:0), а "Карпаты" в параллельном матче отобрали очки у "Мариуполя" (1:1). "Ворскла" вела в счете в матче с Арсеналом, но пропустила на 90-й минуте и пропустила вперед себя азовцев.
Отметим, что последняя команда второй шестерки автоматически вылетает из Премьер-лиги. Еще две команды, занявшие 10-11 места, сыграют плей-офф со второй и третьей командой Первой лиги.
Чемпион страны и серебряный призер получают путевку в Лигу чемпионов (первые – сразу в групповой этап – прим.), в Лиге Европы выступят команды, занявшие третье и четвертое место, а также победитель Кубка страны. Если команда уже квалифицировалась в еврокубки, путевка достанется пятой команде чемпионата.
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