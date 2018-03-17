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"Зирка" обыграла лидера второй шестерки чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11232/48_main.1521307075.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11232/48_tn.1521307075.jpg Новости Кропивнийцкий клуб на три очка оторвался от зоны вылета
Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Фото ФК "Олимпик"

"Зирка" обыграла лидера второй шестерки чемпионата Украины

Кропивнийцкий клуб на три очка оторвался от зоны вылета

Кропивницкая "Зирка" в 24-м туре чемпионата Украины неожиданно обыграл на выезде лидера турнирной таблицы второй шестерки донецкий "Олимпик".

Три очка команде Романа Монарева принес автогол защитника донецкого клуба Зураба Очигавы во втором тайме – футболист неудачно подставил ногу после дальнего удара, а голкипер команды Заури Махарадзе не успел среагировать на рикошет.

Эта победа позволила "Зирке" не только подняться на третье место в турнирной таблице второй шестерки, но и прервала серию без побед, которая длилась с третьего декабря прошлого года.

Несмотря на поражение "Олимпик" остался во главе второй шестерки, опережая ближайшего преследователя на семь очков, но "Александрия" может сократить отставание, если сумеет в этом туре заработать очки в матче с "Карпатами".

"Олимпик" – "Зирка" – 0:1
Гол: Очигава (60, аг)

"Олимпик": Махарадзе, Немчанинов, Мищенко (Очигава, 46), Парцвания, Доронин, Щедрый, Вакуленко, Пасич (Захаркив, 63), Кисиль, Вукович, Беленький (Сондей, 46).

"Зирка": Паст, Фатеев, Ованесян (Малиновский, 75), Братков, Цюпа, Драченко, Рюлье (Билоног, 73), Загальский, Гедж (Ямполь, 90), Рассадкин, Кондраков.

Предупреждения: Фатеев (56), Рюлье (64), Захаркив (69), Драченко (89), Махарадзе (90), Гедж (90).

Ранее "Сталь" покинула последнее место в турнирной таблице. Каменский клуб в гостях обыграл одесский "Черноморец".

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, Олимпик Донецк
 
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