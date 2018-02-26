Золотая интрига тает: итоги 21-го тура чемпионата Украины

Антирекорд Хацкевича в Премьер-лиге позволил "Шахтеру" увеличить отрыв от киевлян

Золотая интрига в футбольном ЧУ, несмотря на охватившие Украину морозы, начинает таять. Главная причина - на несколько фронтов "Динамо" не хватает. Погнавшись за двумя зайцами, киевляне рискуют упустить более жирного. Сенсационно и впервые в истории уступив вчера "Вересу" на "Арене Львов" 1:3, "бело-синие" отпустили "Шахтер" на шесть очков. Хотя впереди еще один тур первого и десять туров второго этапа УПЛ.

Еще матчи с АЕКом, несмотря на их удачный исход, показали: "Динамо" играет с "гирьками" в ногах. Предполагается, что весной игроки Хацкевича их сбросят, и как полетят! Но и в следующем туре их ждет соперник, способный отобрать очки, - "Заря". И, если "Динамо" не прибавит, отставание от "Шахтера" может еще возрасти.

Прибавлять нужно и в движении. И в снайперском разнообразии. Пока в этом году у киевлян забивает один Цыганков.

Вербич вчера отличился ассистом. А вот другой новичок "Динамо" Ротань подвел. Все-таки 36 лет - это 36 лет. На 23-й минуте ветеран, не догоняя Кулиша, завалил его в штрафной, заработав пенальти для "Вереса" и удаление для себя. Но кто начал голевую атаку хозяев? Своей обрезкой это сделал Цыганков! С "точки" ровенчане уже удваивали счет, ведь перед этим тот же Кулиш, подкараулив пас Морозюка в недодачу, распечатал ворота Рудько. У Морозюка, еще при СаШо, был похожий фейл. Тогда его жена, защищая мужа, взорвала сеть заявлением про "рты на уровне ширинки".

Кстати, о Рудько. Он играл вместо Бойко: последнего решили поберечь, чтобы избежать разрыва мышцы бедра. Бурда же заменил в основе Хачериди из-за дисквалификации последнего. Надежности обороне киевлян все это явно не прибавило. Уже при счете 1:2 Бурда схлопотал две желтые, оставив команду вдевятером. И, хотя у "Вереса" вскоре тоже удалили Симинина, ровенчане не отдали победу, гарантировавшую им место в топ-6, еще добив "Динамо" третьим голом - 3:1.

Наверняка у игроков "Вереса" была особая накачка от босса. Еще недавно сын президента ровенчан Хахлева играл в академии "Динамо". Тогда как на недавнем слушании в Лозанне по мариупольскому делу Хахлев выступал уже против киевлян.

Хацкевич, потерпевший самое крупное поражение в ЧУ у руля "Динамо", назвал три причины поражения: расконцентрация, плохое поле и судейство. Коуч несогласен с обоими удалениями в его составе: "Если арбитр (Дердо. - Авт.) не справляется с такой контактной игрой, такому судье надо заканчивать". Хотя еще более обескуражен своей красной был ровенчанин Симинин, со злости бросивший на поле перчатку.

"ШАХТЕР". "Горняки" второй тур подряд громят соперника со "шлягерным" счетом 5:0. После "Черноморца" эта участь постигла "Зирку". Кстати, голы вчера забивали те же (и в том же количестве), что и неделей ранее: по дублю оформили Феррейра и Марлос, укрепившие лидерство в бомбардирской гонке ЧУ (на их счету стало 17 и 12 мячей соответственно), еще одним точным ударом отметился Коваленко. Счет мог стать и теннисным, но арбитр Шурман не решился поставить в ворота "Зирки" пенальти, ошибочно определив у Марлоса симуляцию и "наградив" за это его желтой карточкой. Интересно, сумеет ли "Шахтер" продолжить голевую феерию через неделю с "Карпатами", когда сменит идеальный газон "Металлиста" на вязкую поляну львовской "Украины".

ОДЕССА. "Черноморец" второй кряду матч после ухода Дулуба не забил - 0:0 дома с "Карпатами". Но чего тут хватало, так это бокса. На 29-й минуте капитан "моряков" Кирилл Ковалец, сын тренера Сергея Ковальца, получив по ногам от игрока "Карпат" Вербного, в отместку ударил его кулаком по лицу. Прямая красная, которая превратится в длительную дисквалификацию. "Отличились" боксерскими приемами и фаны "Карпат", после игры на вокзале подравшиеся с полицейскими. Правоохранители - в больнице с черепно-мозговыми травмами, нападавшие задержаны, светит до 5 лет тюрьмы.

АЛЕКСАНДРИЯ. 22-летний защитник александрийцев Глеб Бухал, ошибки которого привели к двум пропущенным мячам в предыдущем туре, в этот раз вбухал мяч в ворота "Мариуполя" (1:0) - это его дебютный гол в вышке. "Спасибо Шарану, что заметил меня во Второй лиге", - говорит Бухал.

КИЕВ. "Олимпик" прервал серию из 5 поражений, одолев "Сталь" 2:0 и сохранив шансы на попадание в топ-6. Для этого в последнем туре первого этапа, 4 марта, Санжару нужно обыграть на выезде прямого конкурента - "Мариуполь".

ЗАПОРОЖЬЕ. Матч претендентов на "бронзу" между "Зарей" и "Ворсклой" завершился разгромом полтавчан - 3:0. Все три гола луганчане забили в последние 20 минут после удаления у гостей Сапая. Огорчил свою экс-команду Громов, а Юри сотворил шедевр, "ножницами" в падении через себя вогнав мяч в сетку. Но "Ворскла" пока еще остается третьей. "Мы проиграли бой, но не войну", - говорит коуч полтавчан Сачко.

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