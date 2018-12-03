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"Александрия" рвется в Лигу чемпионов: обзор матча против "Ворсклы" https://www.segodnya.ua/img/article/11946/56_main.1543863828.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11946/56_tn.1543863828.jpg Фото и видео Видео гола и лучших моментов матча 17-го тура чемпионата Украины

"Александрия" рвется в Лигу чемпионов: обзор матча против "Ворсклы"

Видео гола и лучших моментов матча 17-го тура чемпионата Украины

Вторая команда текущего чемпионата Украины "Александрия" на выезде обыграла бронзового призера прошлого сезона полтавскую "Ворсклу" и сохранила за собой лидирующие позиции в турнирной таблице, сократив при этом отставание от донецкого "Шахтера" до шести очков.

Единственный и победный гол "Александрия" забила в самом дебюте встречи. Его автором стал Кирилл Ковалец.

"Ворскла" – "Александрия" – 0:1
Гол: Ковалец (4)

"Ворскла": Шуст, Чижов, Сапай (Сергийчук, 59), Пердута, Артур, Сакив, Чеснаков, Скляр, Габелок (Николас Карека, 81), Коломоец (Ребенок, 75), Кулач.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Запорожан, Цуриков, Гречишкин (Задерака, 73), Ковалец (Довгий, 85), Банада, Ситало, Шастал (Протасов, 67).

Предупреждения: Артур (13), Микицей (17), Чеснаков (18), Сапай (51), Банада (55), Ковалец (73), Пердута (74), Скляр (78), Кулач (81).

Напомним, что в заключительном матче тура "Динамо" обыграло "Черноморец" после двух голов с пенальти и продолжило погоню за "Александрией" и "Шахтером".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, ФК Александрия
 
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