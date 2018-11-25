  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Вчера, 22:14  Версия для печати  Отправить другу
×
Бойко чудит, "Александрия" забивает дважды и обходит "Динамо" в турнирной таблице https://www.segodnya.ua/img/article/11921/25_main.1543176359.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11921/25_tn.1543176359.jpg Фото и видео Обзор матча 16 тура чемпионата Украины "Александрия" – "Динамо" – 2:1
&quot;Александрия&quot; - &quot;Динамо&quot; - 2:1. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Александрия" - "Динамо" - 2:1. Фото fcdynamo.kiev.ua

Бойко чудит, "Александрия" забивает дважды и обходит "Динамо" в турнирной таблице

Обзор матча 16 тура чемпионата Украины "Александрия" – "Динамо" – 2:1

"Александрия" сотворила историю в матче 16 тура чемпионата Украины против "Динамо". Хозяева впервые в истории украинской Премьер-лиги обыграли киевлян, что позволило команде Владимира Шарана занять второе место в турнирной таблице и обострить борьбу за "зону Лиги чемпионов". Мы провели онлайн матча "Александрия" – "Динамо" 2:1 с видео-повторами голов.

Отметим, что ранее клубы сыграли между собой 16 раз. 13 раз победу праздновали футболисты "Динамо" и еще 2 раза была зафиксирована ничья. Теперь в активе "Александрии" есть 1 победа.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" – 2:1

"Александрия" – "Динамо" 2:1 (1:1)
Голы: Цуриков (4), Запорожан (56, с пенальти) – Вербич (33)

"Александрия": Панькив; Бабогло; Банада; Бондаренко; Гречишкин; Цуриков; Ситало; Ковалец (Довгий, 88); Запорожан; Задерака (Протасов, 57); Шастал (Пашаев, 77)

"Динамо": Бойко; Сидклей (Русин, 64); Миколенко; Кендзера; Кадар; Вербич; Буяльский; Сидорчук; Цыганков; Шепелев; Шапаренко

В 17 туре украинской Премьер-лиги 3 декабря "Александрия" на выезде сыграет с "Ворсклой", а "Динамо" в тот же день примет одесский "Черноморец". Правда, команда Александра Хацкевича перед этим 29 ноября на выезде сыграет с "Астаной" в групповом этапе Лиги Европы.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Александрия
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"