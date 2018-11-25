Бойко чудит, "Александрия" забивает дважды и обходит "Динамо" в турнирной таблице

Обзор матча 16 тура чемпионата Украины "Александрия" – "Динамо" – 2:1

"Александрия" сотворила историю в матче 16 тура чемпионата Украины против "Динамо". Хозяева впервые в истории украинской Премьер-лиги обыграли киевлян, что позволило команде Владимира Шарана занять второе место в турнирной таблице и обострить борьбу за "зону Лиги чемпионов". Мы провели онлайн матча "Александрия" – "Динамо" 2:1 с видео-повторами голов.

Отметим, что ранее клубы сыграли между собой 16 раз. 13 раз победу праздновали футболисты "Динамо" и еще 2 раза была зафиксирована ничья. Теперь в активе "Александрии" есть 1 победа.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо" – 2:1

"Александрия" – "Динамо" 2:1 (1:1)

Голы: Цуриков (4), Запорожан (56, с пенальти) – Вербич (33)

"Александрия": Панькив; Бабогло; Банада; Бондаренко; Гречишкин; Цуриков; Ситало; Ковалец (Довгий, 88); Запорожан; Задерака (Протасов, 57); Шастал (Пашаев, 77)

"Динамо": Бойко; Сидклей (Русин, 64); Миколенко; Кендзера; Кадар; Вербич; Буяльский; Сидорчук; Цыганков; Шепелев; Шапаренко

В 17 туре украинской Премьер-лиги 3 декабря "Александрия" на выезде сыграет с "Ворсклой", а "Динамо" в тот же день примет одесский "Черноморец". Правда, команда Александра Хацкевича перед этим 29 ноября на выезде сыграет с "Астаной" в групповом этапе Лиги Европы.