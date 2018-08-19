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Четыре гола на двоих: обзор результативной ничьей "Десна" – "Карпаты" https://www.segodnya.ua/img/article/11640/51_main.1534701371.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11640/51_tn.1534701371.jpg Фото и видео Видео голов и лучших моментов матча чемипоната Украины в Чернигове

Четыре гола на двоих: обзор результативной ничьей "Десна" – "Карпаты"

Видео голов и лучших моментов матча чемипоната Украины в Чернигове

Черниговская "Десна" и львовские "Карпаты" сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Украины. Поединок завершился с боевым счетом 2:2. На мячи Дениса Безбородько и Артема Фаворова гости ответили результативными ударами Дениса Мирошниченко и Ади Мехремича.

Напомним, накануне "Карпаты" сменили тренера – вместо Олега Бойчишина в команду пришел Жозе Мораиш.

"Десна" – "Карпаты" – 2:2
Голы: Безбородько (25), Фаворов (42) – Мирошниченко (58), Мехремич (80)

"Десна": Паст, Фаворов, Гитченко, Братков, Коберидзе, Огиря, Мостовой, Банасевич (Люлька, 65), Фаворов (Ковпак, 86), Безбородько (Филиппов, 68), Хлебас.

"Карпаты": Кучинский, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко, Лебеденко, Эрбес, Мякушко, Карраскаль, Вербный (Мендес, 56), Швед (Варгас, 64), Ди Франко (Гуцуляк, 84).

Предупреждения: Эрбес (20), Коберидзе (39), Карраскаль (62).

В субботу, 18 августа, в битве лидеров Премьер-лиги "Динамо" минимально обыграло "Александрию". Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков.

А "Шахтер" обыграл "Львов" на выезде со счетом 2:0. Точными ударами отметились Марлос и Сергей Болбат.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Десна Чернигов
 
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