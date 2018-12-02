  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 19:49  Версия для печати  Отправить другу
×
Чутье Мораеса и штрафные Балашова: обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" https://www.segodnya.ua/img/article/11943/19_main.1543773120.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11943/19_tn.1543773120.jpg Фото и видео "Шахтер" во втором кряду матче чемпионата Украины не смог выиграть
Футболисты &quot;Олимпика&quot; преподнесли неприятный сюрприз &quot;Шахтеру&quot;. Фото shakhtar.com
Футболисты "Олимпика" преподнесли неприятный сюрприз "Шахтеру". Фото shakhtar.com

Чутье Мораеса и штрафные Балашова: обзор матча "Шахтер" – "Олимпик"

"Шахтер" во втором кряду матче чемпионата Украины не смог выиграть

Лидер чемпионата Украины в матче "Шахтер" – "Олимпик" (17 тур) едва не потерпел первое в истории взаимоотношения двух донецких клубов поражение, отыгравшись только на 93-й минуте. Это четвертый случай, когда "Олимпик" не проиграл грозным землякам. Первые три случились под руководством Романа Санжара в конце 2016-го и начале 2017 года, теперь пришел черед недавно игравшего за "Шахтер" на левом фланге обороны Вячеслава Шевчука.

Первый и последний голы в матче забил Мораес – лучший бомбардир чемпионата Украины, на счету которого теперь 13 мячей. После первого показалось, что горняки не испытают проблем с "Олимпиком", после второго поклонники "Шахтера" выдохнули с облегчением.

Гостям удалось ударно провести первую половину второго тайма. Оба раза мяч влетал в сетку ворот Пятова после штрафных в исполнении Балашова. В первом случае – после навеса, удара и рикошета. Во втором – после прямого выстрела.

На 74-й минуте Кольцов мог ставить жирную точку, но, обыграв на замахе Матвиенко, не попал в дальний угол в очень мощной контратаке. Два мяча "Шахтеру" отыграть было бы невероятно сложно.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Украины "Шахтер" тоже сыграл вничью – в гостях со "Львовом" (0:0).

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:2

Голы: Мораес (7, 90+3) – Е.Пасич (52), Балашов (66).

"Шахтер": Пятов – Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 26), Исмаили – Майкон, Степаненко (Патрик, 70) – Нем, Тайсон, Болбат (Коваленко, 66) – Мораес.

"Олимпик": Махновский – Ксенз, Цымбалюк, Гришко, Снурницын, Е.Пасич – Кольцов (Кравченко, 90+4), Гай, Политыло, Балашов – Дегтярев (Тейшейра, 90+2).

С таким же счетом сегодня закончился еще один матч 17-го тура чемпионата Украины "Львов" – "Мариуполь".
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Олимпик Донецк, Жуниор Мораес, Виталий Балашов, Евгений Пасич
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"