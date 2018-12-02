Чутье Мораеса и штрафные Балашова: обзор матча "Шахтер" – "Олимпик"

"Шахтер" во втором кряду матче чемпионата Украины не смог выиграть

Лидер чемпионата Украины в матче "Шахтер" – "Олимпик" (17 тур) едва не потерпел первое в истории взаимоотношения двух донецких клубов поражение, отыгравшись только на 93-й минуте. Это четвертый случай, когда "Олимпик" не проиграл грозным землякам. Первые три случились под руководством Романа Санжара в конце 2016-го и начале 2017 года, теперь пришел черед недавно игравшего за "Шахтер" на левом фланге обороны Вячеслава Шевчука.

Первый и последний голы в матче забил Мораес – лучший бомбардир чемпионата Украины, на счету которого теперь 13 мячей. После первого показалось, что горняки не испытают проблем с "Олимпиком", после второго поклонники "Шахтера" выдохнули с облегчением.

Гостям удалось ударно провести первую половину второго тайма. Оба раза мяч влетал в сетку ворот Пятова после штрафных в исполнении Балашова. В первом случае – после навеса, удара и рикошета. Во втором – после прямого выстрела.

На 74-й минуте Кольцов мог ставить жирную точку, но, обыграв на замахе Матвиенко, не попал в дальний угол в очень мощной контратаке. Два мяча "Шахтеру" отыграть было бы невероятно сложно.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Украины "Шахтер" тоже сыграл вничью – в гостях со "Львовом" (0:0).

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:2

Голы: Мораес (7, 90+3) – Е.Пасич (52), Балашов (66).

"Шахтер": Пятов – Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 26), Исмаили – Майкон, Степаненко (Патрик, 70) – Нем, Тайсон, Болбат (Коваленко, 66) – Мораес.

"Олимпик": Махновский – Ксенз, Цымбалюк, Гришко, Снурницын, Е.Пасич – Кольцов (Кравченко, 90+4), Гай, Политыло, Балашов – Дегтярев (Тейшейра, 90+2).

С таким же счетом сегодня закончился еще один матч 17-го тура чемпионата Украины "Львов" – "Мариуполь".