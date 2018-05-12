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Два мяча за три минуты и пенальти: обзор матча "Сталь" – "Александрия" – 1:2 https://www.segodnya.ua/img/article/11377/60_main.1526148800.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11377/60_tn.1526148800.jpg Фото и видео Голы и моменты матча 31 тура чемпионата Украины, который прошел в Киеве

Два мяча за три минуты и пенальти: обзор матча "Сталь" – "Александрия" – 1:2

Голы и моменты матча 31 тура чемпионата Украины, который прошел в Киеве

"Александрия" выиграла второй этап чемпионата Украины во второй "шестерке". В субботу в матче предпоследнего тура команда Владимира Шарана на выезде обыграла "Сталь". Поединок прошел в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" и завершился со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей. Все голы в игре были забиты во втором тайме. После этого матча в активе "Александрии" стало 42 очка, а у "Стали" осталось 26 очков.

В середине второй 45-минутки гости забили два мяча за три минуты: отличились Андрей Бацула и Андрей Цуриков. "Сталь" смогла отыграть один мяч на 90-й минуте, когда Марьян Мысык реализовал пенальти.

"Сталь" (Каменское) – "Александрия" 1:2 (0:0)
Голы: Мысык (90, с пенальти) – Бацула (75), Цуриков (78)
Желтые карточки: Малакян (66), Хоцяновский (71) – Банада (25), Шендрик (85), Чеботаев (89)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Эберт, Месхи, Малакян (Копытов 74), Климчук (Ромуло 46), Мысык, Задерака (Хоцяновский 57), Кузык

"Александрия": Леванидов, Чеботаев, Шендрик, Гитченко, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Старенький 65), Грицук, Цуриков (Шастал 81), Пономарь (Ситало 71)
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, ФК Александрия, Сталь Каменское
 
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