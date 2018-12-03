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Два пенальти и возвращение Беседина: обзор матча "Динамо" – "Черноморец" https://www.segodnya.ua/img/article/11946/65_main.1543866445.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11946/65_tn.1543866445.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты заключительного матча 17-го тура чемпионата Украины

Два пенальти и возвращение Беседина: обзор матча "Динамо" – "Черноморец"

Голы и лучшие моменты заключительного матча 17-го тура чемпионата Украины

Голы Виктора Цыганкова и Артема Беседина принесли киевскому "Динамо" домашнюю победу над одесским "Черноморцем" в 17-м туре чемпионата Украины. Оба мяча влетели в сетку ворот "моряков" после 11-метровых ударов – сначала главный арбитр матча Юрий Иванов углядел нарушение правил против Шапаренко, а во втором тайме зафиксировал игру рукой защитником Грачевым.

Добавим, что форвард киевлян и сборной Украины Беседин впервые сыграл в чемпионате Украины с 7 октября, а мяч одесситам стал для него первым в рамках текущей Премьер-лиги. В текущем сезоне на его счету гол "Славии" в квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо" сохранило отставание от идущей второй "Александрии" в одно очко и приблизилось к лидеру турнирной таблицы донецкому "Шахтера" на расстояние в семь баллов. В 2018 году командам предстоит провести по одному матчу в национальном чемпионате.

"Динамо" – "Черноморец" – 2:0
Голы: Цыганков (21, пен), Беседин (61, пен)

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей (Беседин, 46), Кендзера, Шепелев, Че-Че (Сидорчук, 61), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Вербич, Цыганков, Миколенко.

"Черноморец": Кожухарь, Трубочкин (Татарков, 80), Мищенко, Грачев, Норенков, Чорний, Бабенко, Мусолитин (Хамелюк, 90), Рыжук, Коваль, Семенив.

Предупреждения: Норенков (52), Грачев (60), Семенив (70), Беседин (71), Сидорчук (78), Мусолитин (80), Шабанов (81), Коваль (82), Цыганков (87).

Напомним, что на прошлой неделе "Динамо" гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Черноморец Одесса
 
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