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Вчера, 19:41  Версия для печати  Отправить другу
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Джокер Мусолитин и точка Коваля: обзор матча "Черноморец" – "Арсенал" https://www.segodnya.ua/img/article/11921/1_main.1543167756.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11921/1_tn.1543167756.jpg Фото и видео "Черноморец" проявил характер и прервал свою девятиматчевую проигрышную серию
&quot;Черноморец&quot; справился с &quot;Арсеналом&quot;. Фото chernomorets.odessa.ua
"Черноморец" справился с "Арсеналом". Фото chernomorets.odessa.ua

Джокер Мусолитин и точка Коваля: обзор матча "Черноморец" – "Арсенал"

"Черноморец" проявил характер и прервал свою девятиматчевую проигрышную серию

В матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" – "Арсенал" одесситам удалось прервать свою антирекордную серию из девяти кряду поражений. Эта серия, к слову, заняла 5-е место в списке самых затяжных проигрышных серий в истории чемпионата Украины. И на 62-й минуте встречи с аутсайдером показалось, что команда Ангела Червенкова продолжит идти ко дну.

Дубинчак слева навесил, Фещук пробил головой и попал мячом в перекладину, а на добивании первым оказался Семенюк – 0:1.

Победный счет продержался пять минут. Одесситов выручил джокер – 19-летний полузащитник юношеской сборной Украины Мусолитин, сын известного в прошлом футболиста, эффектно, в падении, ударом головой замкнул навес Чорния с правого края.

И тут же Коваль, как позже выяснилось, поставил победную точку для "Черноморца". Семенив перед штрафной вступил в отбор, получилось удачно, тут же пошла передача на Коваля, который в окружении трех оппонентов успел развернуться и низовым ударом забить – 2:1.

"Черноморец" – "Арсенал" – 2:1

Голы: Мусолитин (67), Коваль (69) – Семенюк (62).

"Черноморец": Литовченко – Трубочкин, Грачев, Мищенко, Норенков – Бабенко – Чорний, Леонов (Мусолитин, 65), Савченко, Семенив (Татарков, 77) – Коваль (Штогрин, 90+2).

"Арсенал": Ситало – Майданевич, Зозуля (Насонов, 52), Сагуткин, Дубинчак – Акакпо – Семенюк, Домбровский, Ориховский (Баланюк, 75), Вакулко (Лола, 46) – Фещук.

Полная таблица чемпионата Украины с результатами всех матчей доступна на нашем сайте.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Арсенал Киев, Черноморец Одесса, Владимир Коваль, Николай Мусолитин, Сергей Семенюк
 
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