Гол и моменты матча "Александрия" – "Зирка"

"Александрия" минимально обыграла "Зирку" и упрочила лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины

"Александрия" минимально обыграла "Зирку" в 30 туре чемпионата Украины. Единственный гол на 37-й минуте забил Андрей Запорожан. После этого матча в активе "Александрии" стало 39 очков – команда уверенно лидирует в таблице второй "шестерки", опережая "Олимпик" на шесть очков. "Зирка" (30 очков) идет в этой группе четвертой

"Александрия" – "Зирка" 1:0 (1:0)

Голы: Запорожан (37)

Желтые карточки: Довгий (45) – Белоног (42), Ходаковский (84), Петров (90+5)

"Александрия": Панькив, Бацула, Старенький (Пономарь 76), Грицук (Протасов 83), Пашаев, Ситало (Шендрик 90+2), Гитченко, Запорожан, Цуриков, Довгий, Бондаренко

"Зирка": Паст, Цюпа, Чичиков (Кондраков 84), Петров, Гедж (Ходаковский 84), Оганесян, Гафаити, Билоног, Полегенько (Ямполь 55), Драченко, Братков

Статистика матча "Александрия" – "Зирка":

Удары по воротам: 11-12

Удары в створ ворот: 3-3

Угловые: 4-7

Офсайды: 5-0

Фолы: 10-15

Владение мячом: 50% – 50%

Ранее сегодня в чемпионате Украины "Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб из Донецка не может выиграть уже семь матчей кряду.