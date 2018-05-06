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Вчера, 23:20  Версия для печати  Отправить другу
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Гол и моменты матча "Александрия" – "Зирка" https://www.segodnya.ua/img/article/11362/45_main.1525638034.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11362/45_tn.1525638034.jpg Фото и видео "Александрия" минимально обыграла "Зирку" и упрочила лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины

Гол и моменты матча "Александрия" – "Зирка"

"Александрия" минимально обыграла "Зирку" и упрочила лидерство во второй "шестерке" чемпионата Украины

"Александрия" минимально обыграла "Зирку" в 30 туре чемпионата Украины. Единственный гол на 37-й минуте забил Андрей Запорожан. После этого матча в активе "Александрии" стало 39 очков – команда уверенно лидирует в таблице второй "шестерки", опережая "Олимпик" на шесть очков. "Зирка" (30 очков) идет в этой группе четвертой

"Александрия" – "Зирка" 1:0 (1:0)
Голы: Запорожан (37)
Желтые карточки: Довгий (45) – Белоног (42), Ходаковский (84), Петров (90+5)

"Александрия": Панькив, Бацула, Старенький (Пономарь 76), Грицук (Протасов 83), Пашаев, Ситало (Шендрик 90+2), Гитченко, Запорожан, Цуриков, Довгий, Бондаренко

"Зирка": Паст, Цюпа, Чичиков (Кондраков 84), Петров, Гедж (Ходаковский 84), Оганесян, Гафаити, Билоног, Полегенько (Ямполь 55), Драченко, Братков

Статистика матча "Александрия" – "Зирка":

Удары по воротам: 11-12
Удары в створ ворот: 3-3
Угловые: 4-7
Офсайды: 5-0
Фолы: 10-15
Владение мячом: 50% – 50%

Ранее сегодня в чемпионате Украины "Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Клуб из Донецка не может выиграть уже семь матчей кряду.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, ФК Александрия
 
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