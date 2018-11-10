Гол-красавец Шведа и песни трибун: обзор матча "Заря" – "Карпаты" 2:1

Голы и моменты поединка 15 тура украинской Премьер-лиги

В 15 туре чемпионата Украины "Заря" в Запорожье обыграла "Карпаты" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Дмитрий Хомченовский, после чего Марьян Швед красивейшим ударом после розыгрыша стандарта выровнял положение. Победный гол на 70-й минуте забил Артем Гордиенко.

После этой игры в активе "Зари" стало 21 очко – команда идет на пятом месте в турнирной таблице. "Карпаты" с 16-ю очками идут девятыми. Свой следующий матч в ЧУ "Заря" проведет 25 ноября против "Олимпика", а "Карпаты" днем ранее примут "Десну".

Обзор матча "Заря" – "Карпаты" 2:1

"Заря" – "Карпаты" – 2:1 (1:1)

Голы: Дмитрий Хомченовский (16), Артем Гордиенко (70) – Марьян Швед (34)

Желтые карточки: Силас (66), Харатин (90+1), Тимчук (90+3) – Понде (51), Мирошниченко (68), Карраскаль (76)

"Заря": Майборода (Громов, 57); Луис Фелипе; Сваток; Гордиенко; Тымчик; Вернидуб; Хомченовский; Михайличенко; Силас (Харатин, 77); Арвеладзе (Леднев, 86); Караваев

"Карпаты": Шевченко; Ковтун; Лебеденко; Мирошниченко; Бородай; Ди Франко (Папа Гуйе, 89); Клец; Карраскаль (Мякушко, 77); Швед (Родриго Варгас, 81); Гуцуляк; Понде

Параллельно проходил матч "Десна" – "Черноморец", в котором хозяева в большинстве одержали "сухую" победу со счетом 2:0.

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.