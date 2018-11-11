Гол-красавец со штрафного и нереализованный пенальти: обзор матча "Ворскла" – "Шахтер"

Голы и лучшие моменты центрального матча 15 тура чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче 15-го тура чемпионата Украины благодаря голам Веллингтона Нема и Майкона в первом тайме. Особенно красивым получился второй гол горняков со "штрафного". После перерыва Жуниор Мораес упустил возможность довести счет до разгромного, не реализовав пенальти.

"Ворскла" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Веллингтон Нем (19), Майкон (41)

"Ворскла": Шуст, Чижов, Даллку, Артур, Пердута, Скляр, Габелок, Шарпар (Мысык, 87), Сапай (Сергийчук, 74), Ребенок (Сакив, 46), Коломоец

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Патрик, Майкон, Тайсон (Дентиньо, 92), Веллингтон Нем (Болбат, 80), Коваленко, Жуниор Мораес (Кайоде, 88)

Предупреждения: Скляр (66) – Майкон (68)

В прошлую среду "Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и явно попытается возместить злость на сегодняшнем сопернике.

Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.

"Ворскла", к слову, также потерпела поражение на прошлой неделе от "Карабаха" в Лиге Европы, пропустив гол с пенальти, который сами же себе и привезли.