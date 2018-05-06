Голы и моменты матча "Шахтер" – "Заря" – 2:1

Видеообзор центрального матча 30 тура чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" воспользовался осечкой киевского "Динамо", потерявшего очки в матче с "Мариуполем", и оторвалось в турнирной таблице на пять очков. В 30-м туре чемпионата Украины "горняки" в Харькове обыграли "Зарю" благодаря голам Факундо Ферейры и Тайсона. У луганчан отличился Юри после удара Лунева и рикошета от руки бразильца.

Интересно, что этот мяч стал для Тайсона 200-м в футболке донецкого клуба.Тайсон в клубе уже шестой сезон. Дебютировал 13 февраля 2013 года на "Донбасс Арене" во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2). Всего бразилец провел 116 матчей за "Шахтер" в чемпионате, 24 – в Кубке, 5 – в Суперкубке Украины, 35 – в Лиге чемпионов и 20 – в Лиге Европы, а также забил 36 голов во всех турнирах.

"Шахтер" – "Заря" – 2:1

Голы: Феррейра (19), Тайсон (89) – Юри (63)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Исмаили, Фред, Степаненко, Петряк (Веллингтон Нем, 65), Тайсон, Коваленко (Дентиньо, 72), Феррейра (Алан Патрик, 90).

"Заря": Лунин, Фаупала, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Гордиенко, Громов, Андриевский, Силас (Харатин, 46), Караваев, Чеберко (Литвин, 78), Юри, Лунев.

Предупреждения: Феррейра (33), Силас (34), Гордиенко (35), Чеберко (50), Юри (63), Веллингтон Нем (90), Литвин (90), Пятов (90).

После этого матча у "Шахтера" стало 72 балла, у "Динамо" – всего 67. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура портив "Динамо" не будет иметь турнирного значения.

Добавим, что в сегодняшнем матче "Карпаты" гарантировали себе Премьер-лигу на следующий сезон, "Черноморец" останется в зоне вылета.