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Как "Александрия" громила "Арсенал" в Киеве: видео голов и моментов https://www.segodnya.ua/img/article/11876/53_main.1541885027.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11876/53_tn.1541885027.jpg Фото и видео Обзор поединка 15 тура чемпионата Украины по футболу
&quot;Арсенал&quot; - &quot;Александрия&quot; - 0:3
"Арсенал" - "Александрия" - 0:3

Как "Александрия" громила "Арсенал" в Киеве: видео голов и моментов

Обзор поединка 15 тура чемпионата Украины по футболу

"Александрия" на выезде обыграла киевский "Арсенал" со счетом 3:0 и минимум на сутки заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, обойдя "Динамо". Голы в составе победителей забивали Дмитрий Шастал,Артем Ситало и Кирилл Ковалец.

После этого матча в активе "Александрии" стало 30 очков – команда минимум на сутки поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя "Динамо". Но уже завтра киевляне, в случае победы над "Мариуполем", могут вернуть себе вторую строчку. "Арсенал" с семью очками остается на последнем месте в ЧУ.

Обзор матча "Арсенал" – "Александрия" – 0:3

"Арсенал" – "Александрия" – 0:3 (0:1)
Голы: Дмитрий Шастал (33), Артем Ситало (81), Кирилл Ковалец (90+2)

Ранее в 15 туре "Карпаты", несмотря на гол-красавец Марьяна Шведа, проиграли "Заре" на выезде. Поединой завершился победой команды Юрий Вернидуба со счетом 2:1.

Параллельно проходил матч "Десна" – "Черноморец", в котором хозяева в большинстве одержали "сухую" победу со счетом 2:0.

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Арсенал Киев, ФК Александрия
 
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