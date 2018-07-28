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Сегодня, 22:05  Версия для печати  Отправить другу
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Как Хацкевич ушел от позора во Львове. Обзор матча "Львов" – "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11583/55_main.1532804987.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11583/55_tn.1532804987.jpg Фото и видео Гол и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины
Герой матча - Назарий Русин. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Герой матча - Назарий Русин. Фото ФК "Динамо"

Как Хацкевич ушел от позора во Львове. Обзор матча "Львов" – "Динамо"

Гол и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло ФК "Львов" в матче второго тура чемпионата Украины благодаря тренерскому чутью Александра Хацкевича. Героем встречи стал 19-летний нападающий Назарий Русин. Он вышел на замену на 90+1-й минуте встречи, а спустя минуту забил дебютный гол в Премьер-лиге. Результативную передачу ему отдал еще один дебютант Александр Андриевский – он тоже появился на поле во втором тайме.

Обзор 1 тайма:

"Львов" – "Динамо" – 0:1
Гол: Русин (90+2)

"Львов": Бандура, Западня (Тейлор, 64), Голиков, Воронин, Приймак (Рафаэл Сабино, 76), Аугусто Бруно, Волошинович (Панамби, 58), Адамюк, Каленчук, Парамонов, Бруно Дуарте.

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Цыганков, Че-Че (Сидорчук, 63), Гармаш (Андриевский, 58), Вербич, Буяльский, Беседин.

Предупреждение: Аугусто Бруно (77), Беседин (86)

Обзор 2 тайма:

Напомним, в этом матче Александр Хацкевич не смог рассчитывать на полузащитника Николая Шапаренко – он сломал нос в мате против "Ворсклы" в прошлом туре. Зато вернулись в обойму Никита Бурда и Денис Гармаш.

Сегодня состоялся еще один матч 2 тура чемпионата Украины – "Александрия" обыграла "Зарю" со счетом 1:0. Луганчане доигрывали матч в меньшинстве, так как травму получил Артем Громов, а замены на тот момент уже завершились.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Львов
 
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