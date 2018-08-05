Как "Мариуполь" одержал первую победу в чемпионате Украины. Обзор матча с "Арсеналом"

Голы и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Киеве

"Мариуполь" одержал волевую победу над киевским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата Украины. Хозяева поля первыми открыли счет благодаря голу Лолы, но еще до перерыва Руслан Фомин с пенальти счет сравнял, а Андрей Борячук вывел гостей вперед. На этот гол слишком эмоционально отреагировал наставник "Арсенала" Фабрицио Раванелли и в итоге был удален.

"Арсенал" – "Мариуполь" – 1:2

Голы: Лола (22) – Фомин (36, пен), Борячук (44)

"Арсенал": Ситало, Елич, Николич, Дубинчак, Домбровский, Ориховский, Бушман (Семенюк, 65), Лола, Пирис, Баланюк (Гринь, 46), Алексеев (Стрижак, 89).

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский, Демири, Мишнев (Тищенко, 70), Коробенко (Белый, 52), Вакула (Пихаленок, 46), Кирюханцев, Фомин, Борячук.

Предупреждения: Николич (35), Яворский (58), Пихаленок (60).

Напомним, в стартовом матче "Арсенал" уступил другому новичку "Львову" (0:2), а затем с еще более крупным счетом проиграл "Шахтеру" (0:3). "Мариуполь" упустил ничью над "Зарей" (1:2), а затем разгромно проиграл "Десне" (1:4).

Напомним, что в третьем туре состоялись уже три матча. В центральном поединке "Динамо" обыграло "Шахтер" (1:0) благодаря голу Беньямина Вербича.