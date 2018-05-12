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Как "Олимпик" гарантировал себе место в Премьер-лиге на следующий сезон https://www.segodnya.ua/img/article/11377/62_main.1526149727.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11377/62_tn.1526149727.jpg Фото и видео Видео гола и моментов матча "Олимпик" – "Черноморец" – 1:0

Как "Олимпик" гарантировал себе место в Премьер-лиге на следующий сезон

Видео гола и моментов матча "Олимпик" – "Черноморец" – 1:0

Донецкий "Олимпик" с минимальным счетом обыграл "Черноморец" в Киеве на стадионе им.В.Лобановского и точно не опустится ниже третьего места в таблице "второй шестерки" чемпионата Украины. Таким образом, команда Романа Санжара сыграет в Премьер-лиге в сезоне 2018/19. Матч "Олимпик" – "Черноморец" завершился со счетом 1:0. Единственный гол в концовке поединка на 89-й минуте забил Сергей Люлька – в свои ворота.

"Олимпик" (Донецк) – "Черноморец" (Одесса) 1:0 (0:0)
Гол: Люлька (89, автогол)
Желтые карточки: Козлов (24), Кулинич (78) – Чорний (17)

"Олимпик": Кичак, Кулинич, Козлов (Немчанинов 64), Вакуленко, Снурницын, Цимбалюк, Пасич, Биленький (Балашов 55), Леонидас (Кисиль 88), Очигава, Сондей

"Черноморец": Новак (Безрук 75), Романюк, Третьяков, Зубейко, Люлька, Гладкий, Татарков, Бобко, Чорний (Матяж 46), Ковалец, Жунич

Другие матчи 31 тура чемпионата Украины:

В воскресенье пройдут такие матчи:

  • 19:30 "Шахтер" – "Верес"
  • 19:30 "Заря" – "Динамо"
  • 19:30 "Мариуполь" – "Ворскла"
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Олимпик Донецк
 
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