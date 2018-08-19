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Как "Шахтер" побеждал "Львов": обзор матча пятого тура https://www.segodnya.ua/img/article/11639/59_main.1534664488.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11639/59_tn.1534664488.jpg Фото и видео Голы Марлоса и Сергея Болбата принесли "Шахтеру" три очка в матче во Львове
&quot;Шахтер&quot;на выезде победил ФК &quot;Львов&quot; со счетом 2:0. Фото shakhtar.com
"Шахтер"на выезде победил ФК "Львов" со счетом 2:0. Фото shakhtar.com

Как "Шахтер" побеждал "Львов": обзор матча пятого тура

Голы Марлоса и Сергея Болбата принесли "Шахтеру" три очка в матче во Львове

Действующие чемпионы Украины футболисты "Шахтера" в субботу, 18 августа, обыграли ФК "Львов" на выезде. Поединок прошел на стадионе "Украина" и завершился со счетом 0:2 в пользу команды Паулу Фонсеки, который проводил свой 100-й матч у руля "горняков".  Победу "Шахтеру" принесли голы Марлоса в первом тайме и Сергея Болбата в концовке встречи.

"Шахтер" после пяти туров набрал 12 очков, у "Львова" осталось 4 очка. В шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" 24 августа сыграет с "Олимпиком", а "Львов" 26 августа отправится в Мариуполь.

Обзор матча "Львов" – "Шахтер" – 0:2


"Львов" – "Шахтер" – 0:2 (0:1)
Гол: Марлос (21), Сергей Болбат (90)
Желтые карточки: Каленчук (24) – Алан Патрик (47)

"Львов": Бандура; Адамюк; Воронин С.; Голиков; Парамонов; Тейлор (Панамби, 81); Сабино (Гонсалвес Пимента, 74); Западня; Бруно; Аугусто; Каленчук (Жонатан Лима, 69)

"Шахтер": Пятов; Данченко О. (Бутко, 77); Хочолава; Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Алан Патрик (Майкон Барберан, 82); Марлос; Веллингтон Нем (Болбат, 63); Тайсон; Жуниор Мораес

Напомним, что этот матч стал первым для Юрия Бакалова в ранге главного тренера ФК "Львов": на этом посту он сменил бразильца Жилмара, у которого не оказалось необходимой тренерской лицензии на работу в высшем дивизионе чемпионата Украины.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов
 
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