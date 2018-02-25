Как "Шахтер" уничтожал "Зирку". Обзор матча чемпионата Украины

Голы и лучшие моменты матча 21 тура чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" не оставил камня на камне от кропивницкой "Зирки" в 21-м туре чемпионата Украины.

Начало разгрому положил Виктор Коваленко. Далее по два гола забили Марлос и Факундо Феррейра. Интересно, что все мячи были забиты еще до перерыва.

Факундо Ферерйра упрочил свое лидерство в списке бомбардиров текущего чемпионата. На счету аргентинца уже 17 мячей и только один из низ – с 11-метровой отметки.

"Шахтер" – "Зирка" – 5:0

Голы: Коваленко (18), Марлос (22, 43), Феррейра (45, 14)

"Горняки" выигрывают второй матч чемпионата подряд с одинаковым счетом – 5:0. В прошлом туре "Шахтер" разгромил "Черноморец".

А на прошлой неделе "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Благодаря победе над "Зиркой" "Шахтер" оторвался в турнирной таблице от ближайшего преследователя на шесть очков – ранее киевское "Динамо" с двумя удалениями проиграло "Вересу" (3:1).

Также сегодня "Заря" разгромила "Ворсклу" (3:0) и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины на расстояние в одно очко.

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