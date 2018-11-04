Как "Ворскла" размялась на "Львове" перед Лигой Европы

В 14 туре чемпионата Украины команда Василия Сачко всухую обыграла ФК "Львов"

"Ворскла" на своем поле обыграла ФК "Львов" в рамках 14 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок в Полтаве завершился со счетом 2:0. На 19-й минуте отличился Павел Ребенок, а на 39-й гол забил ганский защитник Наджиб Якубу.

На следующей неделе у "Ворсклы" будут ответственные матчи. Вначале 8 ноября команда на своем поле сыграет против "Карабаха" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы, а затем 11 ноября сразится с лидером чемпионата Украины "Шахтером".

"Ворскла" – "Львов" – 2:0 (2:0)

Голы: Павел Ребенок (19), Наджиб Якубу (39)

Желтые карточки: Карека (67) – Дуарте (36), Жонатан (71)

Обзор матча "Ворскла" – "Львов" 2:0

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.

А в воскресенье "Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо". Матч в Александрии завершился вничью – 1:1.