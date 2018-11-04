Как "Заря" громила "Черноморец": видео голов и обзор матча

В заключительном поединке 14 тура УПЛ "Заря" одержала уверенную победу в Одессе

"Заря" в 14 туре чемпионата Украины на выезде разгромила "Черноморец". Поединок прошел в Одессе при пустых трибунах и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей по голу забили Александр Тымчик, Сергей Майборода и Александр Караваев.

После этого матча в активе "Зари" стало 18 очков (шестое место в таблице ЧУ), а у "Черноморца" осталось 9 и предпоследнее место. Свой следующий матч одесситы проведут 10 ноября на выезде против "Десны", а "Заря" в тот же день примет "Карпаты".

Обзор матча "Черноморец" – "Заря" 0:3

"Черноморец" (Одесса) – "Заря" (Луганск) – 0:3 (0:1)

Голы: Александр Тымчик 27, Сергей Майборода 66, Александр Караваев 72.

04.11.2018. Украинская Премьер-лига. 14 тур

Воскресенье, 19:30. Стадион "Черноморец", Одесса

Температура: 10°С. Зрителей: Без зрителей

"Черноморец": 1. Литовченко Сергей (К), 97. Юрий Романюк, 33. Андрей Мищенко, 77. Олег Остапенко, 3. Иван Трубочкин, 11. Евгений Смирнов, 20. Руслан Бабенко, 7. Николай Мусолитин (9. Анатолий Диденко, 74), 13. Артем Чорний (98. Дмитрий Семенив, 84), 28. Никита Татарков (64. Роберт Мютзерс, 65), 25. Владимир Коваль.

"Заря": 73. Луис Филипе, 3. Александр Сваток, 5. Артем Гордиенко (17. Богдан Леднев, 68), 8. Игорь Харатин, 14. Богдан Михайличенко, 15. Виталий Вернидуб, 18. Александр Тымчик, 20. Александр Караваев (К), 28. Артем Громов, 64. Сергей Майборода (22. Владислав Кабаев, 76), 96. Силас (7. Владислав Кочергин, 80).

Предупреждения: Олег Остапенко 25.

Удары (в створ): 7(1) – 14(7)

Угловые: 6-7

Офсайды: 2-1

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.

А в воскресенье "Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо". Матч в Александрии завершился вничью – 1:1.

В матче "Ворскла" – "Львов", который завершился со счетом 2:0, произошло историческое событие для украинского футбола: судейство обеспечивала бригада арбитров, полностью сформированная из женщин.