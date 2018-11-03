Красивые голы и традиционное удаление: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

В матче с "Динамо" Жуниор Мораес забил 11-й гол в чемпионате Украины. Фото shakhtar.com

Голы и лучшие моменты матча 14-го тура чемпионата Украины между отечественными грандами

"Шахтер" оформил волевую победу над "Динамо" в компенсированное время и оторвался от киевлян в турнирной таблице. Теперь дистанция возросла до восьми очков, вопрос конкуренции в борьбе за чемпионский титул и прямую путевку в Лигу чемпионов постепенно становится менее актуальным. Хотя все могло быть иначе, но в компенсированное время поединка завертелись события, которые и определили итог встречи.

"Шахтер" первый тайм проиграл, хотя больше контролировал мяч. Киевляне, которые в основном атаковали левым краем, оттуда родили угрозу, которую в гол воплотил Шапаренко.

С тем и ушли на перерыв.

Второй тайм киевляне провели более агрессивно, но при этом пропустили быстрый гол. Вышедший на замену в перерыве Тайсон обыграл Бойко и выкатил Мораесу мяч под удар – 1:1. Это был 11-й гол лучшего бомбардира чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

Уже в компенсированное время красную карточку получил правый защитник "Динамо" Кендзера. Едва не началась массовая драка, но обошлось.

И практически тут же джокер Коваленко после скидки Мораеса шикарным ударом послал мяч в дальний угол ворот – 2:1.

Это первое поражение Александра Хацкевича "Шахтеру" в УПЛ.

"Шахтер" – "Динамо" – 2:1

Голы: Мораес (54), Коваленко (90+5) – Шапаренко (44).

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили – Степаненко, Майкон, Патрик (Коваленко, 78) – Болбат, Дентиньо (Тайсон, 46) – Мораес.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Шепелев (Че Че, 78), Буяльский (Гармаш, 84), Шапаренко (Морозюк, 90+4) – Цыганков, Сидклей – Вербич.

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче были главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский.

Перед поединком основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

Также за день до игры состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.