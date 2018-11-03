  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 19:39  Версия для печати  Отправить другу
×
Красивые голы и традиционное удаление: обзор матча "Шахтер" – "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11854/46_main.1541266745.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11854/46_tn.1541266745.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча 14-го тура чемпионата Украины между отечественными грандами
В матче с &quot;Динамо&quot; Жуниор Мораес забил 11-й гол в чемпионате Украины. Фото shakhtar.com
В матче с "Динамо" Жуниор Мораес забил 11-й гол в чемпионате Украины. Фото shakhtar.com

Красивые голы и традиционное удаление: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

Голы и лучшие моменты матча 14-го тура чемпионата Украины между отечественными грандами

"Шахтер" оформил волевую победу над "Динамо" в компенсированное время и оторвался от киевлян в турнирной таблице. Теперь дистанция возросла до восьми очков, вопрос конкуренции в борьбе за чемпионский титул и прямую путевку в Лигу чемпионов постепенно становится менее актуальным. Хотя все могло быть иначе, но в компенсированное время поединка завертелись события, которые и определили итог встречи.

"Шахтер" первый тайм проиграл, хотя больше контролировал мяч. Киевляне, которые в основном атаковали левым краем, оттуда родили угрозу, которую в гол воплотил Шапаренко.

С тем и ушли на перерыв.

Второй тайм киевляне провели более агрессивно, но при этом пропустили быстрый гол. Вышедший на замену в перерыве Тайсон обыграл Бойко и выкатил Мораесу мяч под удар – 1:1. Это был 11-й гол лучшего бомбардира чемпионата Украины в нынешнем сезоне.

Уже в компенсированное время красную карточку получил правый защитник "Динамо" Кендзера. Едва не началась массовая драка, но обошлось.

И практически тут же джокер Коваленко после скидки Мораеса шикарным ударом послал мяч в дальний угол ворот – 2:1.

Это первое поражение Александра Хацкевича "Шахтеру" в УПЛ.

"Шахтер" – "Динамо" – 2:1

Голы: Мораес (54), Коваленко (90+5) – Шапаренко (44).

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили – Степаненко, Майкон, Патрик (Коваленко, 78) – Болбат, Дентиньо (Тайсон, 46) – Мораес.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Шепелев (Че Че, 78), Буяльский (Гармаш, 84), Шапаренко (Морозюк, 90+4) – Цыганков, Сидклей – Вербич.

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче были главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский.

Перед поединком основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

Также за день до игры состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Николай Шапаренко
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"