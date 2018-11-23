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"Львов" выстоял против чемпиона: обзор матча с "Шахтером" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11918/5_main.1543004666.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11918/5_tn.1543004666.jpg Фото и видео "Шахтер" ушел с поля без забитых мячей впервые с начала августа

"Львов" выстоял против чемпиона: обзор матча с "Шахтером" в чемпионате Украины

"Шахтер" ушел с поля без забитых мячей впервые с начала августа

Донецкий "Шахтер" разошелся миром со "Львовом" в матче 16-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся в Харькове на стадионе "Металлист". Весь матч хозяева поля провели в атаках, но преодолеть "автобус" львовян донецким футболистам не удалось.

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" в турнирной таблице, но у киевлян матч в запасе. Правда, играть команде Александра Хацкевича придется с "Александрией", которая также претендует на вторую строчку. 16-й тур украинской Премьер-лиги: расписание, трансляции, результаты

Напомним, что несколько туров назад "Львов" сенсационно обыграл Динамо в Киеве. Новичок Премьер-лиги становится настоящей грозой грандов.

"Шахтер" – "Львов" – 0:0

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко, Тайсон, Алан Патрик (Кайоде, 87), Болбат (Дентиньо, 81), Майкон, Веллингтон Нем (Коваленко, 70), Мораес.

"Львов": Бандура, Западня, Приймак (Мартан, 68), Борзенко, Тейлор (Голиков, 90), Воронин, Рафаэл Сабино, Парамонов, Жонатан, Адамюк, Бруно Дуарте (Жулио Сезар, 90).

Предупреждения: Парамонов (7), Жонатан (15), Ракицкий (44), Приймак (46), Рафаэл Сабино (69), Бандура (73).

В ближайший вторник "Шахтер" проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". А в заключительном туре "горняки" дома примут французский "Лион". Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове поступили в свободную продажу.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, обзор, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов
 
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