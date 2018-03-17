Обзор битвы аутсайдеров чемпионата Украины "Черноморец" – "Сталь"

Орест Кузык поднял свою команду с дна турнирной таблицы

В 24-м туре чемпионата Украины каменская "Сталь" на выезде обыграла одесский "Черноморец". Победный гол был забил на исходе первой 20-минутки – его автором стал Орест Кузык.

"Черноморец" – "Сталь" – 0:1

Гол: Кузык (18)

"Черноморец": Безрук, Жунич (Хамелюк, 71), Смирнов, Бамба (Бобко, 61), Ковалец, Люлька, Зубейко, Семенов, Сильвио (Матяж, 60), Чорний, Татарков.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Эберт (Даниелян, 46), Ощипко, Мысык, Климчук (Ромуло, 77), Месхи, Задерака, Якимов (Копытов, 63), Кузык.

Благодаря трем очкам "Сталь" покинула последнюю строчку турнирной таблицы второй шестерки и поднялась сразу на две позиции. "Черноморец" остался на предпоследнем месте, но уже завтра может опуститься на дно, если "Карпаты" наберут очки в поединке с "Александрией".

Напомним, что в воскресенье в рамках 24 тура Премьер-лиги пройдет донбасское дерби: "Шахтер" в Харькове принимает "Мариуполь". Накануне встречи игрок "Мариуполя" Евгений Неплях поделился своими ожиданиями: "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"

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