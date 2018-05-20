Обзор битвы за "бронзу" чемпионата Украины: "Ворскла" – "Заря" – 2:0

Голы и моменты решающего поединка за третье место в чемпионате Украины

"Ворскла" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. В матче последнего тура команда Василия Сачко на своем поле обыграла главных конкурентов – "Зарю". Поединок завершился со счетом 2:0: на 66-й минуте отличился Владислав Кулач, а на третьей добавленной арбитром минуте точку в матче поставил Денис Васин.

После этого матча в активе "Ворсклы" стало 49 очков – это третье место в турнирной таблицы и бронзовые медали первенства. "Заря" финишировала на четвертом месте с 43 очками. На пятом месте "Мариуполь" (39 очков), на шестом – "Верес" (35).

"Ворскла" – "Заря" – 2:0 (0:0)

Голы: Кулач (66), Васин (90+3)

Желтые карточки: Кулач (67), Ребенок (87) – Юри (41), Опанасенко (89)

"Ворскла": Шуст; Даллку Ард.; Чижов; Чеснаков; Шарпар; Сапай; Ребенок; Пердута; Кравченко Д. (Скляр, 81); Кобахидзе (Васин Д.Г., 85); Кулач (Сергийчук, 72)

"Заря": Лунин; Сваток; Чечер (Прийма, 70); Громов; Опанасенко; Силас (Кочергин В., 70); Чеберко; Андриевский; Караваев; Фопала; Юри Фрейтас (Лунев, 46)

Напомним, что ранее в "украинском Класико" в рамках 32 тура Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1, но матч уже ничего не решал с турнирной точки зрения.



