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Обзор чемпионского матча "Шахтер" – "Верес" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11379/44_main.1526238647.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11379/44_tn.1526238647.jpg Фото и видео Гол и лучшие ммоенты матча чемпиооната Украины в Харькове

Обзор чемпионского матча "Шахтер" – "Верес" – 1:0

Гол и лучшие ммоенты матча чемпиооната Украины в Харькове

Донецкий "Шахтер" за тур до финиша чемпионата Украины завоевал золотые медали. В поединке 13 мая "горняки" в Харькове минимально обыграли ровненский "Верес" благодаря голу Марлоса с пенальти уже на пятой минуте встречи. Заключительный матч турнира против киевского "Динамо" не будет иметь для "горняков" турнирного значения.

"Шахтер" – "Верес" – 1:0
Гол: Марлос (5, пен)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Исмаили, Тайсон, Степаненко, Марлос (Веллингтон Нем, 87), Фред, Алан Патрик (Коваленко, 63), Феррейра (Кайоде, 78).

"Верес": Бандура, Лукьянчук, Симинин, Приймак, Мягков (Морозенко, 78), Каленчук, Карасюк, Кожанов (Барабаш, 73), Адамюк, Кулиш, Степанюк.

Предупреждения: Кривцов (44), Фред (64).

"Шахтер" оформил "золотой дубль" – в седьмой раз в истории. Ранее "Шахтер" в финале Кубка Украины обыграл киевское "Динамо" – 2:0. Смотрите смотреть обзор "Динамо" – "Шахтер" – 0:2.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. 

Что касается "Вереса", то клуб из Ровно лишился всех шансов побороться за еврокубковые места. В последнем туре "Верес" встретится с "Мариуполем", но обойти приазовцев им все равно не удастся.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Верес Ровно
 
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