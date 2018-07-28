Обзор матча "Александрия" – "Заря" в чемпионате Украины

Гол и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины в Александрии

"Александрия" победила луганскую "Зарю" в матче второго тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. Единственный и победный мяч забил Евгений Банада за пять минут до финального свистка. А "Заря" вынуждена была доигрывать поединок из-за травмы своего капитана Артема Громова, который неудачно оступился во время борьбы в чужой штрафной.

Обзор 1 тайма:

"Александрия" – "Заря" – 1:0

Гол: Банада (85)

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало.

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62).

Обзор 2 тайма:

"Александрия" одержала вторую победу подряд в начале сезона без пропущенных мячей. На данный момент она единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов.

Уже сегодня их могут догнать "Динамо" и "Львов", которые проведут свой матч отчетного тура. Смотреть "Львов" – "Динамо" можно смотреть на ТВ и в интернете – список трансляций доступен на нашем сайте.