Обзор матча "Александрия" – "Заря" в чемпионате Украины

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Гол и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины в Александрии
"Александрия" победила луганскую "Зарю" в матче второго тура чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. Единственный и победный мяч забил Евгений Банада за пять минут до финального свистка. А "Заря" вынуждена была доигрывать поединок из-за травмы своего капитана Артема Громова, который неудачно оступился во время борьбы в чужой штрафной.
Обзор 1 тайма:
"Александрия" – "Заря" – 1:0
Гол: Банада (85)
"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало.
"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62).
Обзор 2 тайма:
"Александрия" одержала вторую победу подряд в начале сезона без пропущенных мячей. На данный момент она единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов.
Уже сегодня их могут догнать "Динамо" и "Львов", которые проведут свой матч отчетного тура. Смотреть "Львов" – "Динамо" можно смотреть на ТВ и в интернете – список трансляций доступен на нашем сайте.