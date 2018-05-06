Обзор матча "Черноморец" – "Карпаты" – 1:1

Гол и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Одессе

В 30-м туре чемпионата Украины в Одессе "Черноморец" сыграл вничью со львовскими "Карпатами". На гол Марьяна Шведа хозяева поля ответили точным ударом Евгения Смирнова.

"Черноморец" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Смирнов (75) – Швед (14)

"Черноморец": Новак, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалец, Бобко, Третьяков, Ориховский, Татарков (Черний, 86), Романюк (Зубейко, 81), Гладкий.

"Карпаты": Шевченко, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль (Санчес, 72), Эрбес (Чачуа, 89), Мякушко, Швед, Гуцуляк, Ди Франко (Акулинин, 82).

Предупреждения: Эрбес (26), Смирнов (45), Ориховский (65), Нестеров (71), Гладкий (71), Федецкий (71), Швед (79), Бобко (85).

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.

А в центральном матче 30-го тура "Шахтер" обыграл "Зарю" (2:1) благодаря голу Тайсона на последней минуте встречи.