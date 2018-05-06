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5 Мая 2018, 21:41  Версия для печати  Отправить другу
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Обзор матча "Черноморец" – "Карпаты" – 1:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11360/64_main.1525545676.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11360/64_tn.1525545676.jpg Фото и видео Гол и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Одессе

Обзор матча "Черноморец" – "Карпаты" – 1:1

Гол и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Одессе

В 30-м туре чемпионата Украины в Одессе "Черноморец" сыграл вничью со львовскими "Карпатами". На гол Марьяна Шведа хозяева поля ответили точным ударом Евгения Смирнова.

"Черноморец" – "Карпаты" – 1:1
Голы: Смирнов (75) – Швед (14)

"Черноморец": Новак, Смирнов, Люлька, Жунич, Ковалец, Бобко, Третьяков, Ориховский, Татарков (Черний, 86), Романюк (Зубейко, 81), Гладкий.

"Карпаты": Шевченко, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль (Санчес, 72), Эрбес (Чачуа, 89), Мякушко, Швед, Гуцуляк, Ди Франко (Акулинин, 82).

Предупреждения: Эрбес (26), Смирнов (45), Ориховский (65), Нестеров (71), Гладкий (71), Федецкий (71), Швед (79), Бобко (85). 

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.

А в центральном матче 30-го тура "Шахтер" обыграл "Зарю" (2:1) благодаря голу Тайсона на последней минуте встречи.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Черноморец Одесса
 
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