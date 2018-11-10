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Обзор матча "Десна" – "Черноморец": два гола и удаление https://www.segodnya.ua/img/article/11876/36_main.1541876447.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11876/36_tn.1541876447.jpg Фото и видео Видео голов, опасных моментов и ключевых эпизодов игры 15 тура чемпионата Украины
&quot;Десна&quot; - &quot;Черноморец&quot; - 2:0. Фото instagram.com/desnafc
"Десна" - "Черноморец" - 2:0. Фото instagram.com/desnafc

Обзор матча "Десна" – "Черноморец": два гола и удаление

Видео голов, опасных моментов и ключевых эпизодов игры 15 тура чемпионата Украины

"Десна" в 15 туре чемпионата Украины по футболу со счетом 2:0 обыграла "Черноморец", который с конца первого тайма играл в меньшинстве после удаления полузащитника одесского клуба Дмитрия Рыжука. Голы Дениса Безбородько и Артема Фаворова принесли "Десне" победу и шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Обзор матча "Десна" – "Черноморец" 2:0

"Десна" – "Черноморец" – 2:0 (0:0)
Голы: Денис Безбородько (55), Артем Фаворов (64)
Желтые карточки: Фаворов (15) – Рыжук (28), Рыжук (42)
Удаление: Рыжук (42, повторное предупреждение)

"Десна": Паст; Фаворов; Братков; Имереков; Слинкин; Волков (Банасевич, 81); Картушов; Огиря; Хлебас (Филиппов, 75); Безбородько (Старенький, 90); Фаворов

"Черноморец": Кожухарь; Грачев (Остапенко, 58); Мищенко; Рыжук (до 41); Трубочкин; Бабенко; Мютзерс (Норенков, 44); Савченко; Чорний; Семенов; Коваль (Мусолитин, 87)

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.

Еще в одном матче "Заря" обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Десна Чернигов
 
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