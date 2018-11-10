Обзор матча "Десна" – "Черноморец": два гола и удаление

Видео голов, опасных моментов и ключевых эпизодов игры 15 тура чемпионата Украины

"Десна" в 15 туре чемпионата Украины по футболу со счетом 2:0 обыграла "Черноморец", который с конца первого тайма играл в меньшинстве после удаления полузащитника одесского клуба Дмитрия Рыжука. Голы Дениса Безбородько и Артема Фаворова принесли "Десне" победу и шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Обзор матча "Десна" – "Черноморец" 2:0

"Десна" – "Черноморец" – 2:0 (0:0)

Голы: Денис Безбородько (55), Артем Фаворов (64)

Желтые карточки: Фаворов (15) – Рыжук (28), Рыжук (42)

Удаление: Рыжук (42, повторное предупреждение)

"Десна": Паст; Фаворов; Братков; Имереков; Слинкин; Волков (Банасевич, 81); Картушов; Огиря; Хлебас (Филиппов, 75); Безбородько (Старенький, 90); Фаворов

"Черноморец": Кожухарь; Грачев (Остапенко, 58); Мищенко; Рыжук (до 41); Трубочкин; Бабенко; Мютзерс (Норенков, 44); Савченко; Чорний; Семенов; Коваль (Мусолитин, 87)

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.

Еще в одном матче "Заря" обыграла "Карпаты" со счетом 2:1.