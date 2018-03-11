Обзор матча "Динамо" – "Верес" – 1:0

Гол и лучшие моменты матча чемпионата Украины на "Олимпийском"

В 23-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Верес" из Ровного. Победный гол в матче забил Жуниор Мораес после передачи от Артема Беседина.

В середине первого тайма Виталий Буяльский мог удвоить преимущество киевлян, но после его удара ножницами "Верес" спасла перекладина.

"Динамо" – "Верес" – 1:0

Гол: Мораес (14)

Таким образом, "Динамо" взяло реванш за сенсационное поражение "Вересу" (1:3) двухнедельной давности. Тогда киевляне доигрывали матч вдевятером – были удалены Руслан Ротань и Никита Бурда. У "Вереса" поле досрочно покинул Сергей Симинин.

Отметим, что в заявку "Динамо" не попали Евгений Хачериди и Денис Гармаш – первый выпал из обоймы команды после неудачного матча с "Зарей", а второй наказан за удаление после финального свистка во встрече Лиги Европы с "Лацио" (0:0).

После этого матча "Динамо" осталось на втором месте, сократив отставание от "Шахтера" до шести очков, а "Верес" продолжает замыкать турнирную таблицу первой шестерки второго этапа чемпионата Украины.

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