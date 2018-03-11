Обзор матча "Мариуполь" – "Заря" – 0:0

Лучшие моменты матча чемпионата Украины в Мариуполе

"Мариуполь" в 23-м туре чемпионата Украины на своем поле сыграл в ничью с луганской "Зарей" – 0:0.

В первом тайме луганчане были близки к забитому голу, но Силас не сумел реализовать пенальти за фол против Артема Громова. С ударом бразильца с 11-метровой отметки справился Рустам Худжамов.

После перерыва шанс выйти вперед был у "Мариуполя", когда мяч после небольшой паники в штрафной угодил в штангу ворот Лунина. В остальное время команды больше боролись, так как тяжелое поле не позволяло продемонстрировать футболистам технику.

Напомним, что этот матч стал для команд стартовым во втором этапе чемпионата Украины. Несмотря на потерю очков, "Заря" сумела сократить отставание от "Ворсклы", которая в пятницу проиграла "Шахтеру".

"Мариуполь" сократил отставание от луганчан в одно очко, но уже сегодня обеих команд может обогнать "Верес", если повторит свой подвиг и снова обыграет "Динамо". Смотреть "Динамо" – "Верес" можно в прямой трансляции на ТВ – список трансляций доступен на нашем сайте.

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