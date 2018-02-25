Обзор матча "Олимпик" – "Сталь" в чемпионате Украины

Голы и лучшие моменты матча 21 тура Премьер-лиги

Донецкий "Олимпик" обыграл каменскую "Сталь" в 21-м туре чемпионата Украины. Забитыми голами отметились Руслан Кисиль и Станислав Беленький, реализовавший пенальти.

Эта победа позволила "Олимпику" впритык приблизиться к первой шестерке. Напомним, во втором этапе чемпионата Украины команды будут разделены на шестерки – первая будет бороться за еврокубки и медали, а вторая – за сохранение прописки в элите.

В следующем туре "Олимпик" встретится с "Мариуполем" – главным конкурентом на оставшуюся путевку в топ-6. Победитель этого матча продолжит борьбу за еврокубки, а проигравший будет бороться за выживание.

"Олимпик" – "Сталь" – 2:0 (0:0)

Голы: Руслан Кисиль (66), Станислав Беленький (75, с пенальти)

Напомним, что сегодня состоялась одна громкая сенсация – ранее киевское "Динамо" с двумя удалениями проиграло "Вересу" (3:1). Ровненский клуб обеспечил себе место в первой шестерке.

Также сегодня "Заря" разгромила "Ворсклу" (3:0) и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины на расстояние в одно очко.