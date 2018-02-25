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Вчера, 20:25  Версия для печати  Отправить другу
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Обзор матча "Олимпик" – "Сталь" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11176/8_main.1519583139.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11176/8_tn.1519583139.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча 21 тура Премьер-лиги

Обзор матча "Олимпик" – "Сталь" в чемпионате Украины

Голы и лучшие моменты матча 21 тура Премьер-лиги

Донецкий "Олимпик" обыграл каменскую "Сталь"  в 21-м туре чемпионата Украины. Забитыми голами отметились Руслан Кисиль и Станислав Беленький, реализовавший пенальти.

Эта победа позволила "Олимпику" впритык приблизиться к первой шестерке. Напомним, во втором этапе чемпионата Украины команды будут разделены на шестерки – первая будет бороться за еврокубки и медали, а вторая – за сохранение прописки в элите.

В следующем туре "Олимпик" встретится с "Мариуполем" – главным конкурентом на оставшуюся путевку в топ-6. Победитель этого матча продолжит борьбу за еврокубки, а проигравший будет бороться за выживание.

"Олимпик" – "Сталь" – 2:0 (0:0)
Голы: Руслан Кисиль (66), Станислав Беленький (75, с пенальти)

Напомним, что сегодня состоялась одна громкая сенсация – ранее киевское "Динамо" с двумя удалениями проиграло "Вересу" (3:1). Ровненский клуб обеспечил себе место в первой шестерке.

Также сегодня "Заря" разгромила "Ворсклу" (3:0) и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины на расстояние в одно очко.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Сталь Каменское, Олимпик Донецк

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