Обзор матча "Олимпик" – "Ворскла" – 1:0

Гол Балашова принес первую победу дончанам в сезоне

В воскресенье, 29 июля, в Киеве прошел матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий "Олимпик" минимально обыграл бронзового призера прошлого года полтавскую "Ворсклу". Победный гол во втором тайме забил Виталий Балашов.

Для "Олимпика" – это первая победа в сезоне, а вот "Ворскла" потерпела второе поражение в Премьер-лиге.

"Олимпик" – "Ворскла" – 1:0

Голы: Балашов (51)



"Олимпик": Кринский, Кравченко, Сондей, Гришко, Зубейко, Кольцов, Ксенз, Немчанинов, Вакуленко (Морозенко, 72), Дегтярев (Беленький, 82), Балашов (Пасич, 67).



"Ворскла": Шуст, Даллку, Чижов, Чеснаков (Кулач, 55), Шарпар, Сапай (Кадимян, 46), Ребенок, Пердута, Кравченко, (Мысык, 71), Кобахидзе, Коломоец.



Предупреждения: Пасич (86) – Даллку (14), Мысык (73).

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.