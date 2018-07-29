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Обзор матча "Олимпик" – "Ворскла" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11584/68_main.1532885000.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/68_tn.1532885000.jpg Фото и видео Гол Балашова принес первую победу дончанам в сезоне

Обзор матча "Олимпик" – "Ворскла" – 1:0

Гол Балашова принес первую победу дончанам в сезоне

В воскресенье, 29 июля, в Киеве прошел матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий "Олимпик" минимально обыграл бронзового призера прошлого года полтавскую "Ворсклу". Победный гол во втором тайме забил Виталий Балашов.

Для "Олимпика" – это первая победа в сезоне, а вот "Ворскла" потерпела второе поражение в Премьер-лиге.

"Олимпик" – "Ворскла" – 1:0
Голы: Балашов (51)

"Олимпик": Кринский, Кравченко, Сондей, Гришко, Зубейко, Кольцов, Ксенз, Немчанинов, Вакуленко (Морозенко, 72), Дегтярев (Беленький, 82), Балашов (Пасич, 67).

"Ворскла": Шуст, Даллку, Чижов, Чеснаков (Кулач, 55), Шарпар, Сапай (Кадимян, 46), Ребенок, Пердута, Кравченко, (Мысык, 71), Кобахидзе, Коломоец.

Предупреждения: Пасич (86) – Даллку (14), Мысык (73).

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Олимпик Донецк
 
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