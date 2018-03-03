Обзор матча "Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

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Голы и моменты поединка 22 тура чемпионата Украины
В матче 22 тура украинской премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу в Полтаве и завершился со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда после передачи Кулача точным ударом отметился Юрий Коломоец. Второй мяч "Ворскла" забила в концовке первого тайма, и снова у нем поучаствовал Коломоец: после подачи форварда полтавского клуба мяч задел защитника гостей Евгений Зубейко и закатился в ворота "Черноморца" – 2:0. Одесситы смогли отквитать один гол за десять минут до финального свистка после мощного и точного удара гвинейского защитника Фуссени Бамба.
"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1 (2:0)
Голы: Коломоец (17), Зубейко (45) – Фуссени Бамба (70)
Желтые карточки: Даллку (45+3) – Фуссени Бамба (60)
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|21
|15
|3
|3
|48-18
|48
|2
| ДИНАМО
|21
|12
|6
|3
|39-18
|42
|3
|ВОРСКЛА
|22
|11
|4
|7
|28-22
|37
|4
|ЗАРЯ
|21
|8
|9
|4
|36-25
|33
|5
|ВЕРЕС
|21
|6
|11
|4
|25-17
|29
|6
|МАРИУПОЛЬ
|21
|8
|5
|8
|29-27
|29
|7
|ОЛИМПИК
|21
|7
|7
|7
|24-25
|28
|8
|АЛЕКСАНДРИЯ
|21
|4
|10
|7
|19-23
|22
|9
|КАРПАТЫ
|21
|3
|10
|8
|13-32
|19
|10
|ЗВЕЗДА
|21
|4
|6
|11
|13-31
|18
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|22
|3
|9
|10
|16-36
|18
|12
|СТАЛЬ
|21
|3
|6
|12
|15-31
|15
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