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Обзор матча "Ворскла" – "Черноморец" – 2:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11194/42_main.1520103678.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11194/42_tn.1520103678.jpg Фото и видео Голы и моменты поединка 22 тура чемпионата Украины

Обзор матча "Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы и моменты поединка 22 тура чемпионата Украины

В матче 22 тура украинской премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу в Полтаве и завершился со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда после передачи Кулача точным ударом отметился Юрий Коломоец. Второй мяч "Ворскла" забила в концовке первого тайма, и снова у нем поучаствовал Коломоец: после подачи форварда полтавского клуба мяч задел защитника гостей Евгений Зубейко и закатился в ворота "Черноморца" – 2:0. Одесситы смогли отквитать один гол за десять минут до финального свистка после мощного и точного удара гвинейского защитника Фуссени Бамба.

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1 (2:0)
Голы: Коломоец (17), Зубейко (45) – Фуссени Бамба (70)
Желтые карточки: Даллку (45+3) – Фуссени Бамба (60)

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 21 15 3 3 48-18 48
2  ДИНАМО
 21 12 6 3 39-18 42
3  ВОРСКЛА 22 11 4 7 28-22 37
4  ЗАРЯ 21 8 9 4 36-25 33
5  ВЕРЕС 21 6 11 4 25-17 29
6  МАРИУПОЛЬ 21 8 5 8 29-27 29
7  ОЛИМПИК 21 7 7 7 24-25 28
8  АЛЕКСАНДРИЯ 21 4 10 7 19-23 22
9  КАРПАТЫ 21 3 10 8 13-32 19
10  ЗВЕЗДА 21 4 6 11 13-31 18
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 22 3 9 10 16-36 18
12  СТАЛЬ 21 3 6 12 15-31 15

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Ворскла Полтава

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