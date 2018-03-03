Обзор матча "Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы и моменты поединка 22 тура чемпионата Украины

В матче 22 тура украинской премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Черноморец". Поединок прошел в субботу в Полтаве и завершился со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда после передачи Кулача точным ударом отметился Юрий Коломоец. Второй мяч "Ворскла" забила в концовке первого тайма, и снова у нем поучаствовал Коломоец: после подачи форварда полтавского клуба мяч задел защитника гостей Евгений Зубейко и закатился в ворота "Черноморца" – 2:0. Одесситы смогли отквитать один гол за десять минут до финального свистка после мощного и точного удара гвинейского защитника Фуссени Бамба.

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1 (2:0)

Голы: Коломоец (17), Зубейко (45) – Фуссени Бамба (70)

Желтые карточки: Даллку (45+3) – Фуссени Бамба (60)