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Обзор матча "Зирка" – "Карпаты" – 1:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11377/41_main.1526140544.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11377/41_tn.1526140544.jpg Фото и видео Видео голов и моментов стартового поединка 31 тура чемпионата Украины

Обзор матча "Зирка" – "Карпаты" – 1:1

Видео голов и моментов стартового поединка 31 тура чемпионата Украины

В стартовом матче 31 тура чемпионата Украины "Зирка" и "Карпаты" сыграли вничью. Поединок прошел в Кропивницком в субботу и завершился со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед благодаря голу Сергея Петрова, а гости сравняли счет с пенальти, который реализовал Карраскаль на добавленных к первому тайму минутах.

В концовке игры гости остались в меньшинстве: Иван Лобай получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Следующий матч "Зирка" проведет 19 мая на выезде против "Черноморца", а "Карпаты" в этот же день примут "Сталь".

"Зирка" – "Карпаты" 1:1 (1:1)
Голы: Петров (38), Карраскаль (45+4, пен)
Предупреждения: Чичиков (15), Вербный (24), Гафети (31), Лобай (42), Драченко (45), Гедж (48), Эрбес (50), Федецкий (73), Карраскаль (86)
Удаление: Лобай (87)

"Зирка": Паст, Фатеев (Гафети, 10), Ованесян, Братков, Цюпа, Билоног, Драченко, Загальский (Ямполь, 80), Гедж, Чичиков (Збунь, 67), Петров

"Карпаты": Шевченко, Лобай, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль, Эрбес (Голодюк, 90), Мякушко (Ременюк, 70), Швед, Гуцуляк (Санчес, 83), Ди Франко.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Зирка Кропивницкий
 
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