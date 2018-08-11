Обзор сверхрезультативного матча "Шахтер" – "Ворскла" в чемпионате Украины

Голы и лучшие моменты матча 4 тура Премьер-лиги в Харькове

Донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над полтавской "Ворсклой" в четвертом туре чемпионате Украины. Хозяева поля пропустили первыми от Вячеслава Шарпара, но после перерыва команда Паулу Фонсеки собралась и отгрузила сопернику четыре мяча – постарались Марлос, Тарас Степаненко, Давид Хочолава и Мораес.

"Шахтер" – "Ворскла" – 4:1

Голы: Марлос (50), Степаненко (59), Хочолава (62), Мораес (74) – Шарпар (25)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Данченко, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Майкон, 75), Веллингтон Нем (Фернандо Педро, 69), Мораес (Тотовицкий, 82).

"Ворскла": Шуст, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Пердута, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67), Ребенок, Кравченко, Габелок, Кобахидзе, Николас Карека (Гиоргадзе, 79).

Предупреждения: Степаненко (10), Николас Карека (30), Габелок (53).

Четвертый тур чемпионата Украины начался в пятницу поединком "Олимпик" – "Львов" (1:1). Добавим, что киевские "Динамо" свой матч отчетного тура против "Мариуполя" проведет в сентябре, так как обе команды играют в еврокубках.