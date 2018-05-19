Обзор "украинского классико" "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Голы и лучшие моменты матча 32-го тура чемпионата Украины

19 мая в 32-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. Голами отметились Беньямин Вербич, Марлос с пенальти, а Давид Хочолава срезал мяч в собственные ворота. Матч не носил никакого турнирного значения, так как за тур до финиша "Шахтер" гарантировал себе золотые медали Премьер-лиги.

Тем не менее, матч получился богатым на события – были и забитые голы, и пенальти, и попадания в каркас ворот. А финал матча ознаменовался небольшой стычкой и выбеганием на поле фанатов.

Этот матч стал последним в футболке "Динамо" для Олега Гусева. 35-летний футболист покинет команду по окончанию сезона. Но пока не известно, где он продолжит карьеру.

"Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Вербич (16), Хочолава (55, аг) – Марлос (22)

"Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Гармаш, Вербич, Буяльский (Сидорчук, 57), Цыганков, Шапаренко (Гусев, 75), Беседин.

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Хочолава, Додо, Исмаили (Матвиенко, 46), Коваленко (Веллингтон Нем, 64), Степаненко, Дентиньо (Феррейра, 82), Алан Патрик, Марлос, Кайоде.

Предупреждения: Кендзера (45), Хочолава (48), Буяльский (52), Алан Патрик (59), Кадар (77), Сидорчук (84), Матвиенко (87), Ракицкий (89), Гармаш (90), Вербич (90), Додо (90), Нем (90)

Напомним, "Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в специальных футболках. На каждой из них указаны все 11 чемпионств донецкого клуба.