Папа – автогол, Гуцуляк – пенальти: обзор матча "Арсенал" – "Карпаты"

Футболисты львовской команды забили два мяча, но счет поединка – 1:1

Сегодняшняя встреча 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Арсенал" – "Карпаты" завершилась вничью, хотя в битве аутсайдеров Премьер-лиги львовяне забили два мяча, а киевляне – ни одного. Дело в том, что в середине первого тайма две кряду ошибки допустили самые опытные футболисты "Карпат". Артем Федецкий позволил проскочить мимо себя с мячом 20-летнему Владиславу Дубинчаку и совершить прострел к воротам. А Папа Гуйе в подкате пытался помешать Леониду Акулинину забить и сделал это сам: автогол, 1:0 в пользу "Арсенала".

В целом, львовяне чаще угрожали воротам соперника и вполне могли рассчитывать на победу, но "Арсенал" долгое время спасал вратарь Сергей Ситало. Однако и он оказался беспомощен против удара Алексея Гуцуляка с 11-метровой отметки. А пенальти заработали защитник киевлян Даниил Сагуткин и полузащитник гостей Франсиско Ди Франко.

"Арсенал" набрал 8 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице, "Карпаты" – 17 и поднялись с 10-го на 9-е место, оттеснив вниз "Олимпик" за счет перевеса в личных встречах.

"Арсенал" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Папа (23, автогол) – Гуцуляк (72, с пенальти).

"Арсенал": Ситало – Акакпо, Зозуля, Сагуткин – Лола, Домбровский (Вакулко, 58), Евтоски (Насонов, 69), Ориховский (Семенюк, 79), Дубинчак – Фещук, Акулинин.

"Карпаты": Кучинский – Федецкий, Папа, Мегремич – Мирошниченко (Мякушко, 57), Эрбес (Понде, 77), Клец, Лебеденко (Карраскаль, 57) – Швед, Ди Франко – Гуцуляк.

Напомним, что накануне португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.