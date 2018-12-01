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Папа – автогол, Гуцуляк – пенальти: обзор матча "Арсенал" – "Карпаты" https://www.segodnya.ua/img/article/11941/46_main.1543687722.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11941/46_tn.1543687722.jpg Фото и видео Футболисты львовской команды забили два мяча, но счет поединка – 1:1
Марьян Швед против Владислава Дубинчака в матче &quot;Арсенал&quot; - &quot;Карпаты&quot;. Фото fckarpaty.com
Марьян Швед против Владислава Дубинчака в матче "Арсенал" - "Карпаты". Фото fckarpaty.com

Папа – автогол, Гуцуляк – пенальти: обзор матча "Арсенал" – "Карпаты"

Футболисты львовской команды забили два мяча, но счет поединка – 1:1

Сегодняшняя встреча 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Арсенал" – "Карпаты" завершилась вничью, хотя в битве аутсайдеров Премьер-лиги львовяне забили два мяча, а киевляне – ни одного. Дело в том, что в середине первого тайма две кряду ошибки допустили самые опытные футболисты "Карпат". Артем Федецкий позволил проскочить мимо себя с мячом 20-летнему Владиславу Дубинчаку и совершить прострел к воротам. А Папа Гуйе в подкате пытался помешать Леониду Акулинину забить и сделал это сам: автогол, 1:0 в пользу "Арсенала".

В целом, львовяне чаще угрожали воротам соперника и вполне могли рассчитывать на победу, но "Арсенал" долгое время спасал вратарь Сергей Ситало. Однако и он оказался беспомощен против удара Алексея Гуцуляка с 11-метровой отметки. А пенальти заработали защитник киевлян Даниил Сагуткин и полузащитник гостей Франсиско Ди Франко.

"Арсенал" набрал 8 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице, "Карпаты" – 17 и поднялись с 10-го на 9-е место, оттеснив вниз "Олимпик" за счет перевеса в личных встречах.

"Арсенал" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Папа (23, автогол) – Гуцуляк (72, с пенальти).

"Арсенал": Ситало – Акакпо, Зозуля, Сагуткин – Лола, Домбровский (Вакулко, 58), Евтоски (Насонов, 69), Ориховский (Семенюк, 79), Дубинчак – Фещук, Акулинин.

"Карпаты": Кучинский – Федецкий, Папа, Мегремич – Мирошниченко (Мякушко, 57), Эрбес (Понде, 77), Клец, Лебеденко (Карраскаль, 57) – Швед, Ди Франко – Гуцуляк.

Напомним, что накануне португальский тренер Жозе Мораиш выкупил свой контракт у "Карпат" и попрощался с чемпионатом Украины.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Арсенал Киев, Карпаты Львов , Папа Гуйе, Алексей Гуцуляк
 
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