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Сегодня, 17:05  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" прогулялся по Киеву перед матчем с "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11397/51_main.1526738754.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11397/51_tn.1526738754.jpg Фото и видео Футболисты общались с фанатами, раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими

"Шахтер" прогулялся по Киеву перед матчем с "Динамо"

Футболисты общались с фанатами, раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими

Сегодня в заключительном туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" встретится с киевским "Динамо". Матч состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало поединка – в 19:30. Смотреть "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстовой онлайн трансляции.

После завтрака дончане совершили небольшую прогулку по городу. Футболисты и тренеры прошлись по центральным улицам Киева, общались с фанатами, раздавали автографы и фотографировались.

 Во втором сезоне подряд принципиальный матч команд не несет никакого турнирного значения – в предыдущем туре "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины.

Более того, "горняки" вовсе оставили киевлян без трофеев в нынешнем сезоне – ранее "Шахтер" обыграл "Динамо" в финале Кубка Украины, в рекордный раз завоевав награду. А вчера молодежная команда "Шахтера" в очном поединке с "Динамо" завоевала золотые медали чемпионата U-21.

Также есть вероятность, что тренеры обеих команд дадут шанс проявить себя молодежи. Тем не менее, можно не сомневаться – в каких бы составах не вышли команды, борьба на поле будет нешуточная.
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Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер", Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк
 
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