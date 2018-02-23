"Шахтер" тренируется без Кривцова и Ракицкого

"Горняки" готовятся к матчу чемпионата Украины против "Зирки"

23 февраля донецкий "Шахтер" провел тренировку на поле УТК им. Банникова. Футболисты, игравшие с "Ромой" в Лиге чемпионов, занимались в общей группе 45 минут, после чего отправились на фитнес и восстановительные процедуры.

Остальные отработали намеченные полтора часа интенсивной сессии с акцентом на тактических упражнениях. В концовке Паулу Фонсека организовал мини-турнир, в котором победу, благодаря точному удару Руслана Фомина, одержала команда "красных".

Курс реабилитации проходит Сергей Кривцов, получивший травму в поединке с "Ромой". У защитника диагностировали повреждение связок левого голеностопного сустава. По заключению медицинской службы "Шахтера", он пропустит три недели.

Отметим, что по отдельной программе занимается Ярослав Ракицкий – у него небольшие проблемы со спиной.

Матч 21 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Зирка" состоится 25 февраля в ОСК "Металлист" в Харькове. Начало в 17:00.

Напомним, в прошлую среду благодаря голам Факундо Феррейры и Фреда "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой" (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 13 марта в Риме.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" уже продает абонементы на матчи второго этапа чемпионата Украины: от 100 гривен. Матчи в лидирующей шестерке украинской Премьер-лиги стартуют 10 марта.

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