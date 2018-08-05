Супергол Шведа и спасение Олимпика: обзор матча "Карпаты" – "Олимпик"

Голы и лучшие моменты матча чемпионата Украины во Львове

Львовские "Карпаты" и донецкий "Олимпик" сыграли в результативную ничью в матче третьего тура чемпионата Украины. Хозяева поля открыли счет в первом тайме, а затем еще до перерыва удвоили преимущество. Но после перерыва "Карпаты" расслабились и позволили сопернику не только сократить отставание, но и сравнять счет.

Гол Ди Франко:

Гол Марьян Швед

Гол Антон Кравченко

Гол Максим Тейшейра

"Карпаты" – "Олимпик" – 2:2

Голы: Ди Франко (32), Швед (36), Кравченко (58), Тейшейра (86)

"Карпаты": Кучинский, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко, Лебеденко, Вербный, Мякушко, Карраскаль, Голодюк (Варгас, 58), Швед (Гуцуляк, 73), Ди Франко (Бородай, 77).

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Немчанинов (Пасич, 46), Кравченко, Зубейко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Ксенз (Трояновский, 65), Гришко, Дегтярев, Балашов.

Предупреждения: Лебеденко (19), Пасич (68), Ди Франко (71), Бородай (78), Трояновский (81).

Напомним, что в третьем туре состоялись уже три матча. В центральном поединке "Динамо" обыграло "Шахтер" (1:0) благодаря голу Беньямина Вербича.

"Ворскла" минимально обыграла "Львов" (1:0). Победный мяч на свой счет записал бразильский новичок полтавчан Николас Карека.

А "Заря" дома не смогла обыграть "Черноморец" (1:1). На гол Рафаэля одесситы ответили точным ударом Савченко.