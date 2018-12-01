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Точность Силаса, ловкость Кабаева: обзор матча "Десна" – "Заря" https://www.segodnya.ua/img/article/11941/26_main.1543679344.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11941/26_tn.1543679344.jpg Фото и видео "Заря" обыграла "Десну" в Киеве, забив по голу в каждом из таймов поединка
Капитан &quot;Зари&quot; Александр Караваев. Фото upl.ua
Капитан "Зари" Александр Караваев. Фото upl.ua

Точность Силаса, ловкость Кабаева: обзор матча "Десна" – "Заря"

"Заря" обыграла "Десну" в Киеве, забив по голу в каждом из таймов поединка

Программу матчей 17-го тура чемпионата Украины сегодня открыла встреча "Десны" и "Зари", которая получилась многострадальной. Ее заранее перенесли из Чернигова, где обнаружились какие-то проблемы с подогревом, в Киев – на "Оболонь-Арену". Но и там игра "Десны" и "Зари" оказалась под угрозой срыва – из-за снегопада, который обрушился на столицу. В итоге поединок был отложен на час, но состоялся.

Луганчане забили по голу в каждом из таймов. Оба раза начиналась атака слева, а завершали ее ударом справа. В итоге "Заря" взлетела с седьмого места в турнирной таблице на четвертое, набрав 25 очков. Впереди только "Шахтер" (41), "Александрия" (33) и "Динамо" (32).

"Десна" – "Заря" – 0:2

Гол: Силас (23), Кабаев (80).

"Десна": Паст – Д.Фаворов, Братков, Ермаков, Мостовой – Старенький (Банасевич, 46), Огиря, А.Фаворов (Коберидзе, 86), Картушов – Филиппов, Безбородько (Хлебас, 76).

"Заря": Махарадзе – Караваев, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Харатин (Арвеладзе, 46), Силас – Кабаев (Литвин, 86), Кочергин (Леднев, 77), Хомченовский – Громов.

Еще один матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу проходит сегодня – тоже в Киеве ("Арсенал" – "Карпаты", начало в 17:00). Еще по две встречи запланированы на воскресенье и понедельник.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Заря Луганск, Десна Чернигов, Владислав Кабаев, Силас
 
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