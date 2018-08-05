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В чемпионате Украины новый лидер: обзор матча "Десна" – "Александрия" https://www.segodnya.ua/img/article/11601/67_main.1533497822.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11601/67_tn.1533497822.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Чернигове

В чемпионате Украины новый лидер: обзор матча "Десна" – "Александрия"

Голы и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Чернигове

"Александрия" на выезде обыграла черниговскую "Десну" в третьем туре чемпионата Украины и возглавила турнирную таблицу. Победу гостям принесли точные удары Евгения Банады и Валерия Бондаренко. После этой победы "Александрия" набрала девять очков и сравнялась с киевским "Динамо", но опережает команду Хацкевича благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Интересно, что "Десна" проиграла второй домашний матч, так и не сумев забить, зато на выезде черниговцы разгромно обыгрывали "Мариуполь" (4:1).

"Десна" – "Александрия" – 0:2
Голы: Банада (6), Бондаренко (53)

"Десна": Литовка, Люлька (Старенький, 71), Гитченко, Братков, Фаворов, Коберидзе (Фаворов, 57), Огиря, Мостовой, Волков (Ковпак, 68), Филиппов, Хлебас.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Запорожан, Цуриков, Грицук, Полярус (Протасов, 68), Банада (Довгий, 46), Ситало, Пономарь (Задерака, 54).

Предупреждения: Мостовой (41), Люлька (48), Полярус (61), Огиря (76), Хлебас (85), Старенький (90)

Напомним, что в третьем туре состоялись уже три матча. В центральном поединке "Динамо" обыграло "Шахтер" (1:0) благодаря голу Беньямина Вербича.

"Ворскла" минимально обыграла "Львов" (1:0). Победный мяч на свой счет записал бразильский новичок полтавчан Николас Карека.

А "Заря" дома не смогла обыграть "Черноморец" (1:1). На гол Рафаэля одесситы ответили точным ударом Савченко.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Десна Чернигов, ФК Александрия
 
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