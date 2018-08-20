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Видео голов матча "Ворскла" – "Мариуполь" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11640/78_main.1534713894.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11640/78_tn.1534713894.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча чемипооната Украины в Полтаве

Видео голов матча "Ворскла" – "Мариуполь" в чемпионате Украины

Голы и лучшие моменты матча чемипооната Украины в Полтаве

Полтавская "Ворскла" обыграла "Мариуполь" в матче пятого тура чемпионата Украины. Счет в матче открыл Руслан Фомин, но спустя восемь минут полтавчане усилиями Владислава Кулача счет сравняли, а за две минуты до финального свистка Павел Полегенько поразил собственные ворота и принес команде Василия Сачко вторую победу в сезоне.

"Ворскла" – "Мариуполь" – 2:1
Голы: Кулач (29), Полегенько (88, аг) – Фомин (21)

"Ворскла": Шуст, Артур (Скляр, 78), Пердута, Мартыненко, Шарпар, Чеснаков (Даллку, 14), Ребенок, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Коломоец (Николас Карека, 56).

"Мариуполь": Худжамов, Яворский, Быков, Чоботенко, Тищенко (Борячук, 71), Пихаленок, Полегенько, Чурко, Федорчук, Мишнев (Вакула, 81), Фомин.

Предупреждения: Федорчук (31), Чурко (53), Чоботенко (64).

В субботу, 18 августа, в битве лидеров Премьер-лиги "Динамо" минимально обыграло "Александрию". Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков.

А "Шахтер" обыграл "Львов" на выезде со счетом 2:0. Точными ударами отметились Марлос и Сергей Болбат.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Ворскла Полтава
 
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