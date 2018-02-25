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Видеотрансляция матча "Верес" – "Динамо" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11175/78_main.1519570579.png https://www.segodnya.ua/img/article/11175/78_tn.1519570579.png Фото и видео Прямая трансляция поединка Премьер-лиги во Львове

Видеотрансляция матча "Верес" – "Динамо" в чемпионате Украины

Прямая трансляция поединка Премьер-лиги во Львове

В воскресенье, 25 февраля, во Львове на "Арене Львов" состоится матч 21 тура чемпионата Украины: ровненский "Верес" примет киевское "Динамо".

Начало матча – в 17:00. По сообщению пресс-службы "Вереса", на матче ожидается до четырех тысяч зрителей. Правда, погода может внести существенные коррективы – в частности, на момент начала матча прогнозируется температура воздуха -13°C, возможен снег.

На данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера донецкого "Шахтера" на три очка.

"Верес" идет седьмым и ведет борьбу за попадание в первую шестерку второго этапа чемпионата Украины, что позволит команде побороться за еврокубки.

В первом матче в 2018 году "Верес" минимально проиграл на выезде "Ворскле" (0:1), а киевляне с таким же счетом победили "Олимпик".

Правда, межу матчем с дончанами киевляне провели две встречи АЕКа в Лиге Европы. Оба поединка завершились вничью, но за счет мяча на чужом поле киевляне вышли в 1/8 финала. По результатам жеребьевки 1/8 финала их следующим соперником стал лимский "Лацио".
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Источники: Сегодня|Спорт, YouTube
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Верес Ровно

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