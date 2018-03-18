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Видеотрансляция матча "Верес" – "Заря" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11233/8_main.1521353358.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11233/8_tn.1521353358.jpg Фото и видео Во Львове встретятся претенденты на бронзовые награды

Видеотрансляция матча "Верес" – "Заря" в чемпионате Украины

Во Львове встретятся претенденты на бронзовые награды

В воскресенье, 18 марта, во Львове на "Арене Львов" состоится матч 24-го тура чемпионата Украины: ровненский "Верес" примет луганскую "Зарю".

Матч начнется в 14:00.

В первой части чемпионата Украины "Заря" взяла верх над своим соперником из Ровного (1:0), а второй поединок победителя не выявил (1:1).

Сегодняшний поединок крайне важен для "Зари" с турнирной точки зрения, ведь прямые конкуренты команды на "бронзу" "Ворскла" и "Мариуполь" в отчетном туре играют с лидерами – "Динамо" и "Шахтером" соответственно, а там разжиться очками будет очень тяжело. При определенном стечении обстоятельств уже сегодня луганчане могут подняться на третью строчку.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юрия Вернидуба 2.10, на ничью – 3.10, на победу "Вереса" – 3.30.

В первом матче тура "Сталь" обыграла "Черноморец" (1:0) на выезде и на время покинула последнюю строчку турнирной таблицы второй шестерки Премьер-лиги.

А затем "Олимпик" дома уступил "Зирке" (0:1). Единственный мяч забил в собственные ворота Зураб Очигава.

Напомним, что в воскресенье в рамках 24 тура Премьер-лиги пройдет донбасское дерби: "Шахтер" в Харькове принимает "Мариуполь". Накануне встречи игрок "Мариуполя" Евгений Неплях поделился своими ожиданиями: "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"

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Источники: Сегодня|Спорт, YouTube
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Верес Ровно
 
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