Все решил гол Цыганкова: обзор матча "Динамо" – "Александрия"

Видео гола виктора Цыганкова и опасных моментов матча пятого тура чемпионата Украины

Киевское "Динамо" в четвертом подряд матче на старте сезона в чемпионате Украины побеждает с одинаковым счетом 1:0. В субботу, 18 августа, в битве лидеров Премьер-лиги киевляне минимально обыграли "Александрию". Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков, который точно пробил в ближний угол из-за пределов штрафной площадки.

После этого матча в активе "Динамо" стало 12 очков – столько же у "Александрии" и "Шахтера", но киевляне имеют игру в запасе (поединок против "Мариуполя" был перенесен из-за участия двух команд в еврокубках).

"Динамо" – "Александрия" – 1:0 (0:0)

Гол: Виктор Цыганков (67)

Желтые карточки: Морозюк (42), Пиварич (85) – Бондаренко (15), Довгий (62)

"Динамо": Бойко; Кадар; Кендзера; Пиварич; Шабанов; Буяльский; Вербич; Морозюк (Цыганков, 46); Андриевский (Русин Н., 66); Че Че (Сидорчук, 82); Беседин

"Александрия": Панькив; Банада; Бондаренко В.; Довгий А. (Ковалец, 65); Шендрик; Пашаев П.; Цуриков; Ситало А.; Полярус (Пономарь, 54); Запорожан; Задерака (Шастал, 79)