Ребенок принес победу "Ворскле" над "Александрией"

Полтавчане выиграли выездной матч чемпионата Украины

"Ворскла" выиграла этот матч благодаря точному удару Ребенка в середине первого тайма.

Деморализованные после вылета из Лиги Европы александрийцы не смогли поднять настроение своим болельщикам в матче Премьер-лиги.

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу " Александрия " принимал дома полтавскую "Ворсклу".

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