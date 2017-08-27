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Ребенок принес победу "Ворскле" над "Александрией" http://www.segodnya.ua/img/article/10506/17_main.1503860881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10506/17_tn.1503860881.jpg Новости Полтавчане выиграли выездной матч чемпионата Украины
Болельщики на матче. Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Болельщики на матче. Фото ФК "Александрия"

Ребенок принес победу "Ворскле" над "Александрией"

Полтавчане выиграли выездной матч чемпионата Украины

В седьмом туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" принимал дома полтавскую "Ворсклу". 

Деморализованные после вылета из Лиги Европы александрийцы не смогли поднять настроение своим болельщикам в матче Премьер-лиги.

"Ворскла" выиграла этот матч благодаря точному удару Ребенка в середине первого тайма.

"Александрия" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Ребенок (28)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, ФК Александрия

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