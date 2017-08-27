Ребенок принес победу "Ворскле" над "Александрией"

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Полтавчане выиграли выездной матч чемпионата Украины
В седьмом туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" принимал дома полтавскую "Ворсклу".
Деморализованные после вылета из Лиги Европы александрийцы не смогли поднять настроение своим болельщикам в матче Премьер-лиги.
"Ворскла" выиграла этот матч благодаря точному удару Ребенка в середине первого тайма.
"Александрия" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Ребенок (28)
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