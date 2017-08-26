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Чемпионат Украины: расписание и результаты 7-го тура, таблица Премьер-лиги http://www.segodnya.ua/img/article/10503/99_main.1503754721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10503/99_tn.1503754721.jpg Новости "Динамо" может не приехать в Мариуполь, а "Шахтер" на выезде сыграет с "Вересом"
Расписание и результаты 7 тура Премьер-лиги
Расписание и результаты 7 тура Премьер-лиги

Чемпионат Украины: расписание и результаты 7-го тура, таблица Премьер-лиги

"Динамо" может не приехать в Мариуполь, а "Шахтер" на выезде сыграет с "Вересом"

В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны матчи седьмого тура Премьер-лиги.

В воскресенье "Динамо" должно на выезде сыграеть с "Мариуполем", но киевляне приняли решение не ехать на матч. Ранее "Динамо" просило перенести этот поединок на нейтральное поле, но получило отказ.

"Шахтер" в воскресенье сыграет с "Вересом" на выезде.

Суббота, 26 августа:

17:00 "Сталь" – "Зирка"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.65 – 3.05 – 2.90

19:30 "Олимпик" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.35 – 4.00

Воскресенье, 27 августа:

17:00 "Мариуполь" – "Динамо"
"Динамо", вероятно, не приедет на матч
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 9.00 – 5.40 – 1.32

17:00 "Верес" – "Шахтер"
ТВ: 24 канал
Букмекеры: 13.5 – 6.30 – 1.22

19:30 "Александрия" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.40

19:30 "Заря" – "Черноморец"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 5.80

Таблица чемпионата Украины:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ДИНАМО
 6 5 1 0 15-2 16
2  ШАХТЕР 6 5 0 1 12-4 15
3  ВОРСКЛА 6 4 1 1 7-5 13
4  ОЛИМПИК 6 3 2 1 5-2 11
5  ВЕРЕС 6 2 3 1 4-2 9
6  МАРИУПОЛЬ 6 2 2 2 8-5 8
7  СТАЛЬ 6 2 0 4 5-10 6
8  ЗАРЯ 6 1 2 3 4-7 5
9  ЗВЕЗДА 6 1 2 3 5-10 5
10  КАРПАТЫ 6 1 2 3 5-13 5
11  АЛЕКСАНДРИЯ 6 0 4 2 4-7 4
12  ЧЕРНОМОРЕЦ 6 0 1 5 3-10 1

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕХ МАТЧЕЙ

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет. А вот СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины

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