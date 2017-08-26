Чемпионат Украины: расписание и результаты 7-го тура, таблица Премьер-лиги

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"Динамо" может не приехать в Мариуполь, а "Шахтер" на выезде сыграет с "Вересом"
В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны матчи седьмого тура Премьер-лиги.
В воскресенье "Динамо" должно на выезде сыграеть с "Мариуполем", но киевляне приняли решение не ехать на матч. Ранее "Динамо" просило перенести этот поединок на нейтральное поле, но получило отказ.
"Шахтер" в воскресенье сыграет с "Вересом" на выезде.
Суббота, 26 августа:
17:00 "Сталь" – "Зирка"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.65 – 3.05 – 2.90
19:30 "Олимпик" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.35 – 4.00
Воскресенье, 27 августа:
17:00 "Мариуполь" – "Динамо"
"Динамо", вероятно, не приедет на матч
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 9.00 – 5.40 – 1.32
17:00 "Верес" – "Шахтер"
ТВ: 24 канал
Букмекеры: 13.5 – 6.30 – 1.22
19:30 "Александрия" – "Ворскла"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.40
19:30 "Заря" – "Черноморец"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 5.80
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
| ДИНАМО
|6
|5
|1
|0
|15-2
|16
|2
|ШАХТЕР
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|3
|ВОРСКЛА
|6
|4
|1
|1
|7-5
|13
|4
|ОЛИМПИК
|6
|3
|2
|1
|5-2
|11
|5
|ВЕРЕС
|6
|2
|3
|1
|4-2
|9
|6
|МАРИУПОЛЬ
|6
|2
|2
|2
|8-5
|8
|7
|СТАЛЬ
|6
|2
|0
|4
|5-10
|6
|8
|ЗАРЯ
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|9
|ЗВЕЗДА
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|10
|КАРПАТЫ
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|11
|АЛЕКСАНДРИЯ
|6
|0
|4
|2
|4-7
|4
|12
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
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Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.
Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет. А вот СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе.
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