Чемпионат Украины: расписание и результаты 7-го тура, таблица Премьер-лиги

"Динамо" может не приехать в Мариуполь, а "Шахтер" на выезде сыграет с "Вересом"

В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны матчи седьмого тура Премьер-лиги.

В воскресенье "Динамо" должно на выезде сыграеть с "Мариуполем", но киевляне приняли решение не ехать на матч. Ранее "Динамо" просило перенести этот поединок на нейтральное поле, но получило отказ.

"Шахтер" в воскресенье сыграет с "Вересом" на выезде.

Суббота, 26 августа:

17:00 "Сталь" – "Зирка"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 2.65 – 3.05 – 2.90

19:30 "Олимпик" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 2.00 – 3.35 – 4.00

Воскресенье, 27 августа:

17:00 "Мариуполь" – "Динамо"

"Динамо", вероятно, не приедет на матч

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 9.00 – 5.40 – 1.32

17:00 "Верес" – "Шахтер"

ТВ: 24 канал

Букмекеры: 13.5 – 6.30 – 1.22

19:30 "Александрия" – "Ворскла"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 2.85 – 3.50 – 2.40

19:30 "Заря" – "Черноморец"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.65 – 3.65 – 5.80

Таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ДИНАМО

6 5 1 0 15-2 16 2 ШАХТЕР 6 5 0 1 12-4 15 3 ВОРСКЛА 6 4 1 1 7-5 13 4 ОЛИМПИК 6 3 2 1 5-2 11 5 ВЕРЕС 6 2 3 1 4-2 9 6 МАРИУПОЛЬ 6 2 2 2 8-5 8 7 СТАЛЬ 6 2 0 4 5-10 6 8 ЗАРЯ 6 1 2 3 4-7 5 9 ЗВЕЗДА 6 1 2 3 5-10 5 10 КАРПАТЫ 6 1 2 3 5-13 5 11 АЛЕКСАНДРИЯ 6 0 4 2 4-7 4 12 ЧЕРНОМОРЕЦ 6 0 1 5 3-10 1

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕХ МАТЧЕЙ

Ранее комитет по безопасности и стадионам ФФУ принял решение, что матч 7-го тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Динамо" не будет перенесен в другой город.

Глава Премьер-лиги заявил, что, если "Динамо" присудят техническое поражение, то так и будет. А вот СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе.